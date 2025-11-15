Διατήρησε το απόλυτο ο Ολυμπιακός - Περίπατος στα Χανιά για τον ΝΟ Βουλιαγμένης

Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος τη φετινή του πορεία, επικρατώντας εκτός έδρας του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-14 και φτάνοντας το 6/6 στο πρωτάθλημα, στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Waterpolo League Ανδρών.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκειά του, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το φινάλε. Ο Γενηδουνιάς, ωστόσο, ήταν ο παίκτης που «μίλησε» την κρίσιμη στιγμή, βρίσκοντας δίχτυα 12’’ πριν από την κόρνα της λήξης και χαρίζοντας τη νίκη στους Πειραιώτες.

Η Χίος πέτυχε σπουδαίο διπλό στην Πάτρα, επικρατώντας της ΝΕ Πατρών με 13-12. Παρότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 9-8 επτά λεπτά πριν το τέλος, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό στην τελική ευθεία του αγώνα και έφτασαν στο 13-10. Οι Πατρινοί προσπάθησαν να επιστρέψουν, μειώνοντας σε 13-12, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι περισσότερο και παραμένουν στην τελευταία θέση.

Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος συνέχισε τις υψηλές πτήσεις του, νικώντας άνετα το Παλαιό Φάληρο με 20-10 για την 7η αγωνιστική του Α’ Ομίλου. Μετά το ισόπαλο 4-4 της πρώτης περιόδου, οι «κυανέρυθροι» ανέβασαν ένταση, βρήκαν πολλές λύσεις στην επίθεση και έφτασαν σε μια εντυπωσιακή επικράτηση, η οποία τους έφερε στους 15 βαθμούς και στην 2η θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό.

Στον Λαιμό, ο ΝΟ Βουλιαγμένης πρόσθεσε άλλο ένα άνετο τρίποντο στη συγκομιδή του, νικώντας τον ΝΟ Χανίων με 17-5, σε παιχνίδι όπου ήταν τυπικά φιλοξενούμενος. Με δέκα διαφορετικούς παίκτες να σκοράρουν και κορυφαίο τον Καστρινάκη με πέντε τέρματα, η ομάδα του Βουγιασίνοβιτς έφτασε στους 18 βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή του Α’ Ομίλου, έστω προσωρινά. Η Βουλιαγμένη προηγήθηκε 7-0 και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Κρητικούς, που παρέμειναν στον έναν βαθμό.

Μεγάλη νίκη σημείωσε και ο ΟΦΘ, ο οποίος επιβλήθηκε 10-8 του ΓΣ Περιστερίου για τον Β’ Όμιλο. Ο ΟΦΘ μπήκε δυναμικά, προηγήθηκε 4-1 και αργότερα 8-4 στο τέλος της τρίτης περιόδου, χτίζοντας τη βάση για το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Γούναρη έφτασε τους 6 βαθμούς και ισοβαθμεί πλέον με Περιστέρι και Υδραϊκό.

Στο «Αντ. Πεπανός», ο ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ πήρε μία νίκη-θρίλερ απέναντι στον ΝΟ Πατρών με 13-12. Το παιχνίδι είχε ένταση, ανατροπές και αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο ΝΟΠ προηγήθηκε με 8-6 στα μέσα της τρίτης περιόδου, όμως η Χίος αντέδρασε, ισοφάρισε και στη συνέχεια πέρασε μπροστά, με πρωταγωνιστή τον Μπεριστιάνο που σημείωσε τέσσερα τέρματα. Παρά την ύστατη προσπάθεια των γηπεδούχων -οι οποίοι μάλιστα είχαν παίκτη παραπάνω στα τελευταία δευτερόλεπτα- το σκορ δεν άλλαξε και η ομάδα της Χίου ανέβηκε στους 9 βαθμούς, πιάνοντας Εθνικό και Φάληρο στην 4η θέση. Οι Πατρινοί παρέμειναν ουραγοί με μόλις έναν βαθμό.

Αποτελέσματα - 7η Αγωνιστική Water Polo League Ανδρών

Α’ Όμιλος

ΝΟ Πατρών – ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ 12-13

Πανιώνιος ΓΣΣ – Παλαιό Φάληρο 20-10

ΝΟ Χανίων – ΝΟ Βουλιαγμένης 5-17

Εθνικός ΟΦΠΦ – Παναθηναϊκός ΑΟ 8-20

Β’ Όμιλος

ΟΦΘ – ΓΣ Περιστερίου 10-8

ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΝΟ Λάρισας 28-7

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός ΣΦΠ 14-15

ΑΝΟ Γλυφάδας – Υδραϊκός (16/11, 15:00)

Βαθμολογία Α’ Ομίλου

Παναθηναϊκός ΑΟ 18 (6 αγ.) Πανιώνιος ΓΣΣ 15 (6 αγ.) ΝΟ Βουλιαγμένης 18 Εθνικός ΟΦΠΦ 9 ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ 9 Παλαιό Φάληρο 9 ΝΟ Χανίων 1 ΝΟ Πατρών 1

Βαθμολογία Β’ Ομίλου