Διατήρησε το απόλυτο ο Ολυμπιακός - Περίπατος στα Χανιά για τον ΝΟ Βουλιαγμένης

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκειά του, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το φινάλε. Ο Γενηδουνιάς, ωστόσο, ήταν ο παίκτης που «μίλησε» την κρίσιμη στιγμή, βρίσκοντας δίχτυα 12’’ πριν από την κόρνα της λήξης και χαρίζοντας τη νίκη στους Πειραιώτες.
Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος συνέχισε τις υψηλές πτήσεις του, νικώντας άνετα το Παλαιό Φάληρο με 20-10 για την 7η αγωνιστική του Α’ Ομίλου. Μετά το ισόπαλο 4-4 της πρώτης περιόδου, οι «κυανέρυθροι» ανέβασαν ένταση, βρήκαν πολλές λύσεις στην επίθεση και έφτασαν σε μια εντυπωσιακή επικράτηση, η οποία τους έφερε στους 15 βαθμούς και στην 2η θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό.
Στον Λαιμό, ο ΝΟ Βουλιαγμένης πρόσθεσε άλλο ένα άνετο τρίποντο στη συγκομιδή του, νικώντας τον ΝΟ Χανίων με 17-5, σε παιχνίδι όπου ήταν τυπικά φιλοξενούμενος. Με δέκα διαφορετικούς παίκτες να σκοράρουν και κορυφαίο τον Καστρινάκη με πέντε τέρματα, η ομάδα του Βουγιασίνοβιτς έφτασε στους 18 βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή του Α’ Ομίλου, έστω προσωρινά. Η Βουλιαγμένη προηγήθηκε 7-0 και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Κρητικούς, που παρέμειναν στον έναν βαθμό.
Μεγάλη νίκη σημείωσε και ο ΟΦΘ, ο οποίος επιβλήθηκε 10-8 του ΓΣ Περιστερίου για τον Β’ Όμιλο. Ο ΟΦΘ μπήκε δυναμικά, προηγήθηκε 4-1 και αργότερα 8-4 στο τέλος της τρίτης περιόδου, χτίζοντας τη βάση για το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Γούναρη έφτασε τους 6 βαθμούς και ισοβαθμεί πλέον με Περιστέρι και Υδραϊκό.
Στο «Αντ. Πεπανός», ο ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ πήρε μία νίκη-θρίλερ απέναντι στον ΝΟ Πατρών με 13-12. Το παιχνίδι είχε ένταση, ανατροπές και αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο ΝΟΠ προηγήθηκε με 8-6 στα μέσα της τρίτης περιόδου, όμως η Χίος αντέδρασε, ισοφάρισε και στη συνέχεια πέρασε μπροστά, με πρωταγωνιστή τον Μπεριστιάνο που σημείωσε τέσσερα τέρματα. Παρά την ύστατη προσπάθεια των γηπεδούχων -οι οποίοι μάλιστα είχαν παίκτη παραπάνω στα τελευταία δευτερόλεπτα- το σκορ δεν άλλαξε και η ομάδα της Χίου ανέβηκε στους 9 βαθμούς, πιάνοντας Εθνικό και Φάληρο στην 4η θέση. Οι Πατρινοί παρέμειναν ουραγοί με μόλις έναν βαθμό.
Αποτελέσματα - 7η Αγωνιστική Water Polo League Ανδρών
Α’ Όμιλος
- ΝΟ Πατρών – ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ 12-13
- Πανιώνιος ΓΣΣ – Παλαιό Φάληρο 20-10
- ΝΟ Χανίων – ΝΟ Βουλιαγμένης 5-17
- Εθνικός ΟΦΠΦ – Παναθηναϊκός ΑΟ 8-20
Β’ Όμιλος
- ΟΦΘ – ΓΣ Περιστερίου 10-8
- ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΝΟ Λάρισας 28-7
- ΓΣ Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός ΣΦΠ 14-15
- ΑΝΟ Γλυφάδας – Υδραϊκός (16/11, 15:00)
Βαθμολογία Α’ Ομίλου
- Παναθηναϊκός ΑΟ 18 (6 αγ.)
- Πανιώνιος ΓΣΣ 15 (6 αγ.)
- ΝΟ Βουλιαγμένης 18
- Εθνικός ΟΦΠΦ 9
- ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ 9
- Παλαιό Φάληρο 9
- ΝΟ Χανίων 1
- ΝΟ Πατρών 1
Βαθμολογία Β’ Ομίλου
- Ολυμπιακός ΣΦΠ 18 (6 αγ.)
- ΠΑΟΚ Domus Ergo 15 (6 αγ.)
- ΑΝΟ Γλυφάδας 9 (6 αγ.)
- Υδραϊκός ΝΟ 6 (6 αγ.)
- ΓΣ Απόλλων Σμύρνης 18
- ΓΣ Περιστερίου 6
- ΟΦΘ 6
- ΝΟ Λάρισας 0