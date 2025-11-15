Σάρωσε τον Εθνικό και συνέχισε το αήττητο σερί του ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εκτός έδρας του ιστορικού Εθνικού στον Πειραιά με το εμφατικό 20-8 και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σπουδαία νίκη του «τριφυλλιού» κόντρα στην έδρα του Εθνικού και οι «πράσινοι» συνέχισαν το ξέφρενο εγχώριο σερί τους πετυχαίνοντας την 6η νίκη τους σε ισάριθμα ματς.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις επιτυχίες έπειτα από την ήττα από τη Βουλιαγμένη (για την Ευρώπη) κόντρα στον Εθνικό, ο οποίος ισοβαθμεί στην 4η θέση του ομίλου με Παλαιό Φάληρο και Χίο.

Το «τριφύλλι» επέβαλλε τον ρυθμό του από την αρχή ως το τέλος και αυτό φαίνεται και από την διαμόρφωση του σκορ ανά οκτάλεπτο που είχε ως εξής: 1-5, 3-4, 1-7 και 3-4.

Οι Χαλυβόπουλος και Σκουμπάκης πέτυχαν από 4 γκολ και ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ενώ φόρτωσαν τα αντίπαλα δίχτυα με γκολ και οι Σκουμπάκης και Παπανικολάου που έβαλαν από τρία γκολ.