Ιστορική πρώτη ευρωπαϊκή νίκη για τον ΠΑΟΚ μέσα στη Μάλτα επί της Σίρενς (7-24), με τον Δικέφαλο να κάνει το πρώτο «βήμα» πρόκρισης στο LEN Conference Cup.

Ραντεβού με την... ιστορία είχε ο ΠΑΟΚ στη Μάλτα στα «παρθενικά» του παιχνίδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον 4ο όμιλο του Conference Cup αντιμετώπισε την οικοδέσποινα Σίρενς κάνοντας το πρώτο... βήμα πρόκρισης.

Με «άγριες» διαθέσεις οι παίκτριες του Δικεφάλου, οι οποίες προηγήθηκαν από νωρίς με 0-5. Δύο τέρματα της Μελίνας Καριπίδου, άλλα δύο από την Ούρα, με την Αρίμα να προσθέτει ένα ακόμα, πριν η Πιράτ μειώσει (1-5) για τις γηπεδούχες. Με τις ίδιες πρωταγωνίστριες οι «ασπρόμαυρες» πήγαν στο +6 στο τέλος του οκταλέπτου (1-7), καθαρίζοντας την υπόθεση νίκη.

Νέα «ασπρόμαυρα» γκολ από Αρίμα-Γραικού για το 1-10, με τον ΠΑΟΚ να κάνει... πάρτι μέσα στη Μάλτα στην ευρωπαϊκή του «πρεμιέρα». Δύο γκολ από τις Μαλτέζες (3-10), με τα γκολ των Χάνγκενρφορντ-Η. Καριπίδου να στέλνουν στο ημίχρονο τον ΠΑΟΚ με προβάδισμα εννιά τερμάτων (3-12).

Δύο γρήγορα γκολ της Ούρα έδωσαν διψήφια διαφορά στο σύνολο του Βέργου (3-14), με τη Σίρενς να μειώνει αμέσως με δύο γκολ της Άγκιους (7-16) και τον ΠΑΟΚ με 0-3 σερί να πηγαίνει στο 7-19 με το τέλος της τρίτης περιόδου.

Το «ασπρόμαυρο» σερί συνεχίστηκε, καθώς από το 7-16 το σκορ έγινε 7-24, με το οποίο έληξε η αναμέτρηση, με τρομερή επιθετική πολυφωνία για τον ΠΑΟΚ. Ιστορική νίκη για τον Δικέφαλο, η πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πόλο γυναικών.

Αύριο Σάββατο (15/11 18:30) ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ολλανδική ZVL, ενώ την Κυριακή (16/11 15:30) θα έχει... εμφύλιο κόντρα στον ΝΟ Χανίων. Υπενθυμίζεται πως η κρητική ομάδα κέρδισε τις Ολλανδές σήμερα στα πέναλτι, με τις δύο πρώτες ομάδες του ομίλου να προκρίνονται στην επόμενη φάση.

Τα οκτάλεπτα: 1-7, 2-5, 4-7, 0-5