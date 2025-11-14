Ευρωπαϊκή πρεμιέρα με ιστορική νίκη για τον ΝΟ Χανίων στο Conference Cup

Ο ΝΟ Χανίων έκανε ιδανικό ντεμπούτο στην Ευρώπη, ανατρέποντας το σκορ στο τέλος και κερδίζοντας στα πέναλτι την ολλανδική ZVL-1886 με 11-9, στην πρεμιέρα του προκριματικού ομίλου του Conference Cup.

Τα Χανιά, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 7-4 μόλις δυόμισι λεπτά πριν από το φινάλε, άλλαξαν ρυθμό και έφεραν το ματς στα ίσια χάρη στα τέρματα των Κώτσια, Κουνδουράκη και Νιαρχάκου. Η ισοφάριση σε 7-7 έστειλε το παιχνίδι στα πέλαντι, όπου η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη έδειξε ψυχραιμία και επικράτησε 11-9, στην πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία της στη γυναικεία υδατοσφαίριση.

Στη διαδικασία των πέναλτι, παρά το πρώτο άστοχο χτύπημα από τη Ντάσιου, οι Πάτερου, Φράγκου, Κώτσια και Στρατηδάκη ευστόχησαν, ενώ οι αντίπαλες Λιντχάουτ και Κράαιμπεκ δεν κατάφεραν να σκοράρουν, «κλειδώνοντας» την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη για τον ΝΟΧ.

Η κρητική ομάδα είχε δυσκολευτεί επιθετικά για τρία οκτάλεπτα, με μόνη σκόρερ την έμπειρη Κώτσια, όμως στο τέλος έδειξε χαρακτήρα και ανέτρεψε πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Στη συνέχεια του ομίλου, τα Χανιά αντιμετωπίζουν αύριο (15/11, 17:00) τη γηπεδούχο Sirens, ενώ την Κυριακή (16/11, 15:30) ακολουθεί ο ελληνικός «εμφύλιος» με τον ΠΑΟΚ, που αγωνίζεται απόψε με τη Σίρενς.

Οκτάλεπτα: 1-1, 1-2, 1-3, 4-1 και στα πέναλτι 4-2.

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 1, Κώτσια 5, Πάτερου 1, Φράγκου 1, Νιαρχάκου 1, Πασβαντή, Βούλγαρη.