Ιστορική ευρωπαϊκή συμμετοχή-πρόκληση για ΠΑΟΚ και ΝΟ Χανίων στη Μάλτα

Ιστορικές στιγμές για τα γυναικεία τμήματα πόλο του ΠΑΟΚ και του ΝΟ Χανίων, τα οποία βρίσκονται στη Μάλτα για τον όμιλο του Conference Cup.

Το τριήμερο (14-16/11) στη Μάλτα διεξάγεται ο όμιλος του Conference Cup, στον οποίο συμμετέχουν ο ΠΑΟΚ, ο ΝΟ Χανίων, η οικοδέσποινα Σίρενς αλλά και η ολλανδική ZVL.

Την πρόκριση στην επόμενη φάση παίρνουν οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου, σε μία ιστορική στιγμή τόσο για την ομάδα της Κρήτης όσο και για τον Δικέφαλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου:

Παρασκευή 14/11

18:00 ΝΟ Χανίων - ZVL

20:30 Sirens - ΠΑΟΚ

Σάββατο 15/11

16:00 Sirens - ΝΟ Χανίων

18:30 ΠΑΟΚ - ZVL

Κυριακή 16/11

14:00 Sirens - ZVL

15:30 ΠΑΟΚ - ΝΟ Χανίων