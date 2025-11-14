Ιστορική ευρωπαϊκή συμμετοχή-πρόκληση για ΠΑΟΚ και ΝΟ Χανίων στη Μάλτα

Το τριήμερο (14-16/11) στη Μάλτα διεξάγεται ο όμιλος του Conference Cup, στον οποίο συμμετέχουν ο ΠΑΟΚ, ο ΝΟ Χανίων, η οικοδέσποινα Σίρενς αλλά και η ολλανδική ZVL.
Την πρόκριση στην επόμενη φάση παίρνουν οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου, σε μία ιστορική στιγμή τόσο για την ομάδα της Κρήτης όσο και για τον Δικέφαλο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου:
Παρασκευή 14/11
18:00 ΝΟ Χανίων - ZVL
20:30 Sirens - ΠΑΟΚ
Σάββατο 15/11
16:00 Sirens - ΝΟ Χανίων
18:30 ΠΑΟΚ - ZVL
Κυριακή 16/11
14:00 Sirens - ZVL
15:30 ΠΑΟΚ - ΝΟ Χανίων