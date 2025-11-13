Νικήτρια στα πέναλτι η Βουλιαγμένη στην ματσάρα κόντρα στον Παναθηναϊκό

Η Βουλιαγμένης βγήκε νικήτρια στο ματς- θρίλερ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με 16-17 (10-10 κ.δ.).

Ένα σπουδαίο ματς πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο, με την Βουλιαγμένη να επικρατεί με 16-17) στην διαδικασία των πέναλτι (10-10 κ.δ.), κάνοντας μεγάλο βήμα για την επόμενη φάση του Eurocup.

Ισορροπημένο το ξεκίνημα με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν... χέρι με χέρι στο σκορ. Ο Χατζής πέτυχε 2 σερί γκολ και έκανε το 5-6 υπέρ των φιλοξενούμενων, το οποίο ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου οκταλέπτου. Το ίδιο σκηνικό και στην δεύτερη περίοδο, οι 2 αντίπαλοι να κάνουν σπουδαίες άμυνες, χωρίς κανέναν να μπορεί να πάρει διαφορά. Ο Σπάχιτς ήταν εύστοχος από κοντά, κάνοντας το 7-8, στο τέλος του δεύτερου οκταλέπτου.

Με μακρινά γκολ των Σκουμπάκη και Χαλυβόπουλο, οι «πράσινοι» ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκορ (9-8). Με τέρμα του Γιαννάτου, έγινε το 9-9 όπου έμεινε μέχρι το φινάλε της τρίτης περιόδου. Στο τελευταίο οκτάλεπτο είχαμε ξανά ρεσιτάλ άμυνας από τις 2 ομάδες. Οι γηπεδούχοι είχαν την τελευταία επίθεση, όμως ο Κουρουβάνης αστόχησε και το τελικό σκορ ήταν 10-10 πηγαίνοντας το ματς στην διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί οι φιλοξενούμενοι ήταν ψυχραιμότεροι, ο Ανδρεάδης απόκρουσε το πέναλτι του Γκιουβέτση, δίνοντας τη νίκη με 16-17 στην Βουλιαγμένη.

Τα οκτάλεπτα: 5-6, 2-2, 2-1, 1-1 (Τα πέναλτι: 6-7 (11-10, 11-11, 12-11, 12-12, 13-12, 13-13, 14-13, 14-14, 15-14, 15-15, 16-15, 16-16, 16-16, 16-17)

Τα πέναλτι

Χαλυβόπουλος 11-10

Χατζής 11-11

Γκιουβέτσης 12-11

Τρούλος 12-12

Κουρούβανης 13-12

Τόττης 13-13

Παπασηφάκης 14-13

Μπελέσης 14-14

Σκουμπάκης 15-14

Αγγελόπουλος 15-15

Χαλυβόπουλος 16-15

Χατζής 16-16

16-17 Τρούλος

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 3, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Τόττης 1, Κυρ. Λεβαντής, Τρούλος 2, Ούμποβιτς, Χατζής 6, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 1, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος 1, Χρ. Λεβαντής, Κ. Μπέλεσης 1