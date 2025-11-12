«Φρένο» του Πανιωνίου στο αήττητο του Εθνικού

Ο Πανιώνιος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη Νέα Σμύρνη και επικράτησε με 13-7 του Εθνικού, στο μεγάλο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της Α1 Υδατοσφαίρισης Γυναικών, βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί των φιλοξενούμενων.

Οι «κυανέρυθρες» μπήκαν αποφασισμένες στην πισίνα, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις τους. Αν και ο Εθνικός προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο τρίλεπτο, η ομάδα του Τάσου Παπαναστασίου αντέδρασε εντυπωσιακά. Με εξαιρετική άμυνα και την τερματοφύλακα Εντίνα Γκανγκλ σε τρομερή μέρα, ο Πανιώνιος έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 7-1, ανατρέποντας πλήρως την εικόνα του αγώνα και φτάνοντας στο 8-4 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός παρέμεινε υπέρ των γηπεδούχων, που συνέχισαν με την ίδια ενέργεια, ελέγχοντας το παιχνίδι μέχρι το τέλος και φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανιώνιος ανέβηκε στους 15 βαθμούς. Από την άλλη, ο Εθνικός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή σεζόν, επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να μείνει μόνος πρώτος στη Water Polo League Γυναικών, λίγες ημέρες πριν το πειραϊκό ντέρμπι κορυφής.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 6-1, 3-2, 2-1

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Ηλιούπολη - ΝΕ Πατρών 6-7

Γλυφάδα - Χανιά 15-11

Ρέθυμνο - Βουλιαγμένη 7-21

ΝΟ Πατρών - Άλιμος 9-16

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 26-12

Πανιώνιος - Εθνικός 13-7

