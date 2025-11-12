«Φρένο» του Πανιωνίου στο αήττητο του Εθνικού

Οι «κυανέρυθρες» μπήκαν αποφασισμένες στην πισίνα, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις τους. Αν και ο Εθνικός προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο τρίλεπτο, η ομάδα του Τάσου Παπαναστασίου αντέδρασε εντυπωσιακά. Με εξαιρετική άμυνα και την τερματοφύλακα Εντίνα Γκανγκλ σε τρομερή μέρα, ο Πανιώνιος έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 7-1, ανατρέποντας πλήρως την εικόνα του αγώνα και φτάνοντας στο 8-4 του ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός παρέμεινε υπέρ των γηπεδούχων, που συνέχισαν με την ίδια ενέργεια, ελέγχοντας το παιχνίδι μέχρι το τέλος και φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη.
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανιώνιος ανέβηκε στους 15 βαθμούς. Από την άλλη, ο Εθνικός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή σεζόν, επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να μείνει μόνος πρώτος στη Water Polo League Γυναικών, λίγες ημέρες πριν το πειραϊκό ντέρμπι κορυφής.
Τα οκτάλεπτα: 2-3, 6-1, 3-2, 2-1
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
- Ηλιούπολη - ΝΕ Πατρών 6-7
- Γλυφάδα - Χανιά 15-11
- Ρέθυμνο - Βουλιαγμένη 7-21
- ΝΟ Πατρών - Άλιμος 9-16
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 26-12
- Πανιώνιος - Εθνικός 13-7
Βαθμολογία (σε 7 αγώνες):
- Ολυμπιακός 21
- Εθνικός 18
- Βουλιαγμένη 18
- Πανιώνιος 15
- Άλιμος 13
- Γλυφάδα 10
- ΠΑΟΚ 9
- Χανιά 9
- ΝΕ Πατρών 6
- Ηλιούπολη 3
- ΝΟ Πατρών 3
- Ρέθυμνο 0