Κυρίαρχος στο πρώτο μισό ο Άλιμος - Νίκη στην Πάτρα επί του ΝΟΠ

Ο Άλιμος ΝΑΣ BETSSON πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην Πάτρα και επικράτησε με 16-9 του ΝΟ Πατρών, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Α1 Υδατοσφαίρισης Γυναικών.

Η ατυχία του Αλίμου NΑΣ BETSSON στο δρόμο προς την Πάτρα, ευτυχώς δεν φάνηκε να τον επηρεάζει στο ελάχιστο, αφού έφτασε μία ευρεία νίκη επί του ΝΟ Πατρών.

To πούλμαν που μετέφερε την ομάδα, υπέστη λάστιχο με αποτέλεσμα την καθυστερημένη άφιξή της, ωστόσο είχαν ενημερωθεί εγκαίρως οικοδεσπότες και διαιτητές και ο αγώνας διεξήχθη κανονικά, με μικρή καθυστέρηση.

Σε ότι αφορά συνολικά στο αγωνιστικό μέρος, ο Άλιμος NΑΣ BETSSON στάθηκε υποδειγματικά στην άμυνα, όμως με δεδομένο ότι ο πήχυς έχει μπει και φέτος ψηλά, εντοπίστηκαν επιθετικές αδυναμίες, για τις οποίες ο Δεληγιάννης δεν ψάχνει δικαιολογίες.

Σε κάθε περίπτωση η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων και το γεγονός ότι από νωρίς ο Άλιμος NΑΣ BETSSON εξασφάλισε προβάδισμα ασφαλείας στο σκορ έδωσε την ευκαιρία στο προπονητικό τιμ να δώσει χρόνο συμμετοχής σε λιγότερο έμπειρες αθλήτριες.

Αναλυτικότερα στα του αγώνα το πρώτο σπριντ κέρδισε ο Άλιμος NΑΣ BETSSON, που όμως δεν κατάφερε να την αξιοποιήσει, κάτι που κατάφερε στο 6:12 με την Μάρω Παπαδοπούλου στο 6:42. Η Ράντοβιτς ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 6:12, το οποίο κέρδισε από την Μπόσφελντ, με την Άλιμο να παίρνει κεφάλι στο σκορ με τις Μαργαρίτη στο 5:48, Μπιτσάκου στο 4:57, Μπόσφελντ (στην παίκτρια παραπάνω) στο 3:59 και Θεοδώρα Παπαδοπούλου στο 2:31 για το 1-5. Με «σφικτή» άμυνα η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη δεν επέτρεψε για σχεδόν επτά λεπτά να παραβιαστούν τα δίκτυα της Λάζαρη.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο το σπριντ κέρδισε ο Άλιμος NAΣ BETSSON με την Κανελλοπούλου, η οποία σκόραρε στην παίκτρια παραπάνω στο 7:22 για το 1-6. Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών κατάφερε να αντιδράσει στο 6:53 με την Κροτό, μειώνοντας στο 2-6, με την εικόνα του παιχνιδιού να μην αλλάζει σημαντικά σε σχέση με το πρώτο οκτάλεπτο και την άμυνα του Αλίμου να παραμένει κραταιά. Η Μπιτσάκου στο 4:44 πέτυχε το 2-7, με την Μοίραλη να σκοράρει στην παίκτρια παραπάνω, για τον ΝΟΠ στο 4:18 για το 3-7. Ο Άλιμος NAΣ BETSSON αντέδρασε άμεσα με την Χαλδαίου να πετυχαίνει στην παίκτρια παραπάνω το 3-8 στο 3:54 και την Μπόσφελντ το 3-9 επίσης στην παίκτρια παραπάνω στο 2:24. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με το γκολ της Βελέντζα στο 0:36 πριν από τη λήξη.

Η διαφορά στο σκορ έδωσε την ευκαιρία στον Δεληγιάννη να χρησιμοποιήσει παίκτριες μικρότερης ηλικίας.

Το σπριντ στο τρίτο οκτάλεπτο κέρδισε η Μάρω Παπαδοπούλου, με τον ΝΟΠ να κρατά την άμυνα του και να καταφέρνει να μειώσει με την Μπαλάτσα στο 7:18 για το 4-10 και την την Ράντονιτς για το 5-10 στο 5:53. Η Σιγάλα σκόραρε γρήγορα για τον Άλιμο για το 5-11 στο 5:37, με την Μάρω Παπαδοπούλου να βγαίνει τετ-α-τετ με την Βαβίλη στην κόντρα για το 5-12 στο 3:25. Μετά από τρία λεπτά επιθετικής δυστοκίας και για τις δύο ομάδες, η Κροτό διπλασίασε τα τέρματά της για τον ΝΟΠ για το 6-12 στο 0:39, με τη Μαργαρίτη να πετυχαίνει 24 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του οκταλέπτου το 6-13 με όμορφο πλασέ.

Και το 4ο σπριντ κέρδισε ο Άλιμος με την Χαλδαίου, που όμως δεν καρποφόρησε επιθετικά, με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν στο 5:37 με την Μαργαρίτη στην παίκτρια παραπάνω για το 6-14. Η Κρότο μείωσε σε 7-14 στο 3:04, με την Βαβίλη στο 4:12 να αποκρούει το πέναλτι της Καραμάνη, το οποίο είχε κερδίσει από την Μπαλάτσα. Η τελευταία στο 2:33 πέτυχε το 8-14. Άμεση ήταν η απάντηση του Αλίμου με την Κανελλοπούλου, να σκοράρει για το 8-15 στο 2:04 και τη Θεοδώρα Παπαδοπούλου το 8-16 στο 1:24. Ο ΝΟΠ επανήλθε με το γκολ της Κροτό για το 9-16 στο 0:45, το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.

Ο Νίκος Δεληγιάννης δήλωσε μετά το πέρας της αναμέτρησης: «Αμυντικά ήμασταν καλοί, αλλά στην επίθεση είχαμε αργές αποφάσεις και κακές επιλογές, ψάχνουμε ακόμα πάρα πολύ τι θέλουμε να παίξουμε και πώς. Οι δυνατότητες μας είναι για να παίξουμε πιο γρήγορα. Θέλω να παίξουν και τα πιο νέα κορίτσια αλλά πρέπει να το παλέψουν και να το κερδίσουν οι ίδιες, δεν θα τους το χαρίσω».

ΝΟ Πατρών - Άλιμος NAΣ BETSSON

Οκτάλεπτα: 1-5, 2-5, 3-3, 3-3

ΝΟ Πατρών (Bασίλης Κανελλόπουλος): Κρότο 4, Μπαλάτσα Μ. 2, Ράντονιτς 2, Μοίραλη 1

Άλιμος NAΣ BETSSON (Nίκος Δεληγιάννης): Μαργαρίτη 3, Σιγάλα 1, Παπαδοπούλου Θ. 2, Μπιτσάκου 2, Χαλδαίου 1, Κανελλοπούλου 2, Παπαδοπούλου Μ. 2, Μπόσφελντ 2, Βελέντζα 1.