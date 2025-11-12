Λος Άντζελες 2028: Αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής της υδατοσφαίρισης

Η δημοσιοποίηση του προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες «έκρυβε» μία σημαντική είδηση σε ό,τι αφορά την υδατοσφαίριση, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί ως τώρα από την παγκόσμια ομοσπονδία.

Τα τουρνουά ανδρών και γυναικών, που θα είναι πλέον «ισοδύναμα», με δώδεκα ομάδες έκαστο, θα συμπυκνωθούν αρκετά και θα ολοκληρωθούν το ενδιάμεσο Σαββατοκύριακο των Αγώνων, με τον τελικό των ανδρών στις 22 Ιουλίου 2028 και εκείνον των γυναικών μία ημέρα αργότερα (23/7).

Για να επιτευχθεί αυτό, η προκριματική φάση αλλάζει μορφή, καθώς οι δώδεκα ομάδες θα χωριστούν σε τρεις ομίλους των τεσσάρων, αντί για δύο των έξι, όπως ίσχυε ως τώρα στα τουρνουά των ανδρών (οι γυναίκες μέχρι και το Παρίσι είχαν λιγότερες ομάδες στους Ολυμπιακούς Αγώνες).

Προφανώς, θα ακολουθηθεί το format του μπάσκετ, όπου την πρόκριση στα προημιτελικά παίρνουν οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και οι δύο καλύτεροι τρίτοι, όμως τις σχετικές λεπτομέρειες θα πρέπει να τις δημοσιοποιήσει επίσημα η World Aquatics. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι οι γυναίκες θα δώσουν σε «κολλητές» ημέρες (20 και 21 Ιουλίου) τους αγώνες της προημιτελικής και της ημιτελικής φάσης, ενώ στο συνοπτικό πρόγραμμα δεν υπάρχουν πλέον αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8.

Να σημειωθεί ότι, τόσο η υδατοσφαίριση, όσο και τα περισσότερα ομαδικά σπορ (μπάσκετ, χάντμπολ, χόκεϊ επί χόρτου, κρίκετ, ράγκμπι) θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του ποδοσφαίρου και η... δράση θα αρχίσει στις 12 Ιουλίου 2028, δύο ημέρες πριν την Τελετή Έναρξης των Αγώνων.