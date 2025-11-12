Νίκες για Γλυφάδα και Βουλιαγμένη

Τους τρεις βαθμούς της νίκης εξασφάλισαν Γλυφάδα και Βουλιαγμένη στην 7η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Στον τυπικά εντός έδρας αγώνα, ο ΑΝΟΓ επιβλήθηκε 15-11 των Χανίων στο κολυμβητήριο του Λαιμού και πέρασε στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, ενώ η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη νίκησε τον ΝΟ Ρεθύμνου στο Ηράκλειο με 21-7 και είναι έστω και προσωρινά πρωτοπόρος με τον Ολυμπιακό και τον Εθνικό, που αναμετρώνται αργότερα σήμερα με τον ΠΑΟΚ και τον Πανιώνιο, αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στην Waterpolo League γυναικών έχουν ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11

Ηλιούπολη-ΝΕ Πατρών 6-7

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11

Γλυφάδα-Χανιά 15-11

Ρέθυμνο-Βουλιαγμένη 7-21

ΝΟ Πατρών-Άλιμος Έναρξη 19:30

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Έναρξη 19:30

Πανιώνιος-Εθνικός Έναρξη 20:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)