Με πέντε αγώνες συνεχίζεται η «δράση» στη Water Polo League γυναικών

Με πέντε αγώνες συνεχίζεται σήμερα (12/11) η «δράση» στη Water Polo League γυναικών - Εντός με ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός, στην Κρήτη η Βουλιαγμένη.

Ολοκληρώνεται η 7η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, με τις υπόλοιπες πέντε αναμετρήσεις, καθώς «άνοιξε» το Σαββατοκύριακο με την αναμέτρηση Ηλιούπολη - ΝΕ Πατρών, στην οποία επικράτησαν με 6-7 οι φιλοξενούμενες.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ όντας το ξεκάθαρο φαβορί, ενώ η Βουλιαγμένη αναμένεται να έχει εύκολο έργο κόντρα στον ουραγό ΝΟ Ρεθύμνου.

Στην Πάτρα δοκιμάζεται ο Άλιμος ΝΑΣ Betsson θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στον τοπικό ΝΟΠ, ενώ το ντέρμπι της αγωνιστικής θα διεξαχθεί μεταξύ Πανιωνίου και Εθνικού Πειραιώς.

Αναλυτικά το σημερινό (12/11) πρόγραμμα για την 7η αγωνιστική: