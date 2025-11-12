Με πέντε αγώνες συνεχίζεται η «δράση» στη Water Polo League γυναικών

Ολοκληρώνεται η 7η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, με τις υπόλοιπες πέντε αναμετρήσεις, καθώς «άνοιξε» το Σαββατοκύριακο με την αναμέτρηση Ηλιούπολη - ΝΕ Πατρών, στην οποία επικράτησαν με 6-7 οι φιλοξενούμενες.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ όντας το ξεκάθαρο φαβορί, ενώ η Βουλιαγμένη αναμένεται να έχει εύκολο έργο κόντρα στον ουραγό ΝΟ Ρεθύμνου.
Στην Πάτρα δοκιμάζεται ο Άλιμος ΝΑΣ Betsson θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στον τοπικό ΝΟΠ, ενώ το ντέρμπι της αγωνιστικής θα διεξαχθεί μεταξύ Πανιωνίου και Εθνικού Πειραιώς.
Αναλυτικά το σημερινό (12/11) πρόγραμμα για την 7η αγωνιστική:
- 12/11 - 12:30 ΑΝΟ Γλυφάδας - ΝΟ Χανίων
- 12/11 - 13:30 ΝΟ Ρεθύμνου - ΝΟ Βουλιαγμένης
- 12/11 - 19:30 ΝΟ Πατρών - Άλιμος Betsson
- 12/11 - 19:30 Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΠΑΟΚ Domus Ergo
- 12/11 - 20:30 Πανιώνιος ΓΣΣ - Εθνικός ΟΦΠΦ