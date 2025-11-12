MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Με πέντε αγώνες συνεχίζεται η «δράση» στη Water Polo League γυναικών

Πόλο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Με πέντε αγώνες συνεχίζεται σήμερα (12/11) η «δράση» στη Water Polo League γυναικών - Εντός με ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός, στην Κρήτη η Βουλιαγμένη.

Ολοκληρώνεται η 7η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, με τις υπόλοιπες πέντε αναμετρήσεις, καθώς «άνοιξε» το Σαββατοκύριακο με την αναμέτρηση Ηλιούπολη - ΝΕ Πατρών, στην οποία επικράτησαν με 6-7 οι φιλοξενούμενες.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ όντας το ξεκάθαρο φαβορί, ενώ η Βουλιαγμένη αναμένεται να έχει εύκολο έργο κόντρα στον ουραγό ΝΟ Ρεθύμνου.

Στην Πάτρα δοκιμάζεται ο Άλιμος ΝΑΣ Betsson θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στον τοπικό ΝΟΠ, ενώ το ντέρμπι της αγωνιστικής θα διεξαχθεί μεταξύ Πανιωνίου και Εθνικού Πειραιώς.

Αναλυτικά το σημερινό (12/11) πρόγραμμα για την 7η αγωνιστική:

  • 12/11 - 12:30    ΑΝΟ Γλυφάδας - ΝΟ Χανίων
  • 12/11 - 13:30    ΝΟ Ρεθύμνου - ΝΟ Βουλιαγμένης
  • 12/11 - 19:30    ΝΟ Πατρών - Άλιμος Betsson
  • 12/11 - 19:30    Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΠΑΟΚ Domus Ergo
  • 12/11 - 20:30    Πανιώνιος ΓΣΣ - Εθνικός ΟΦΠΦ
Με πέντε αγώνες συνεχίζεται η «δράση» στη Water Polo League γυναικών