Έκανε το «6 στα 6» με περίπατο στην Ηλιούπολη ο Απόλλων Σμύρνης

Η ομάδα του Τεό Λοράντου δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στον Υδραϊκό, τον οποίο νίκησε με το επιβλητικό 17-9 στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.
Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έδειξε από το ξεκίνημα τις προθέσεις της, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό του παιχνιδιού. Με δυνατή άμυνα και αποτελεσματικές επιθέσεις, οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 5-1 στην πρώτη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 10-3. Η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται φτάνοντας μέχρι και τα έντεκα γκολ (15-4), προτού το ματς ολοκληρωθεί στο τελικό 17-9.
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Απόλλων έφτασε τους 18 βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή του Β’ Ομίλου, παραμένοντας αήττητος. Αν και έχει ένα παιχνίδι περισσότερο από τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Λοράντου δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης που ακολουθεί με τους «ερυθρόλευκους» στο Σεράφειο (15/11).
Από την άλλη, ο Υδραϊκός έμεινε στους έξι βαθμούς με δύο νίκες σε έξι αγώνες, μη μπορώντας να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου.
Οκτάλεπτα: 1-5, 2-5, 2-5, 4-2
ΥΔΡΑΪΚΟΣ (Νίκος Καραμάνης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης, Μαυρωτάς, Λεμπέσης 1, Χατζηκυριακάκης, Δίπλαρος 2, Αντζιτς, Σγουρίδης 3, Μασμανίδης 3, Τσαταλιός, Αγκόρτσας, Καραγιάννης, Παγουλάτος, Χ. Σιαμάς.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 4, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 3, Αλευρίδης 2, Σολανάκης 3, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος.
Διαιτητές: Σπύρος Αχλαδιώτης, Χρήστος Κουρτίδης
Το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής της Waterpolo League Ανδρών
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
- Χίος – Εθνικός 14-10
- Παλ. Φάληρο – Χανιά 7-6
- Βουλιαγμένη – ΝΟ Πατρών 20-7
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
- Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 21:30
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)
- Παναθηναϊκός 15 *
- Βουλιαγμένη 15
- Πανιώνιος 12 *
- Εθνικός 9
- Παλαιό Φάληρο 9
- Χίος 6
- Χανιά 1
- ΝΟ Πατρών 1
*Ένα ματς λιγότερο
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
- Λάρισα – ΟΦΘ 6-15
- Περιστέρι – Γλυφάδα 14-17
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11
- Υδραϊκός – Απόλλων Σμύρνης 9-17
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 14:30
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)
- Απόλλων Σμύρνης 18
- Ολυμπιακός 15 *
- ΠΑΟΚ 12 *
- Γλυφάδα 9
- Περιστέρι 6
- Υδραϊκός 6
- ΟΦΘ 3
- Λάρισα 0
*Ένα ματς λιγότερο