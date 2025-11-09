Έκανε το «6 στα 6» με περίπατο στην Ηλιούπολη ο Απόλλων Σμύρνης

Ο Απόλλων Σμύρνης συνεχίζει ακάθεκτος την εξαιρετική του πορεία στη Waterpolo League Ανδρών, φτάνοντας στην έκτη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η ομάδα του Τεό Λοράντου δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στον Υδραϊκό, τον οποίο νίκησε με το επιβλητικό 17-9 στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έδειξε από το ξεκίνημα τις προθέσεις της, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό του παιχνιδιού. Με δυνατή άμυνα και αποτελεσματικές επιθέσεις, οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 5-1 στην πρώτη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 10-3. Η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται φτάνοντας μέχρι και τα έντεκα γκολ (15-4), προτού το ματς ολοκληρωθεί στο τελικό 17-9.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Απόλλων έφτασε τους 18 βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή του Β’ Ομίλου, παραμένοντας αήττητος. Αν και έχει ένα παιχνίδι περισσότερο από τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Λοράντου δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης που ακολουθεί με τους «ερυθρόλευκους» στο Σεράφειο (15/11).

Από την άλλη, ο Υδραϊκός έμεινε στους έξι βαθμούς με δύο νίκες σε έξι αγώνες, μη μπορώντας να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου.

Οκτάλεπτα: 1-5, 2-5, 2-5, 4-2

ΥΔΡΑΪΚΟΣ (Νίκος Καραμάνης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης, Μαυρωτάς, Λεμπέσης 1, Χατζηκυριακάκης, Δίπλαρος 2, Αντζιτς, Σγουρίδης 3, Μασμανίδης 3, Τσαταλιός, Αγκόρτσας, Καραγιάννης, Παγουλάτος, Χ. Σιαμάς.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 4, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 3, Αλευρίδης 2, Σολανάκης 3, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος.

Διαιτητές: Σπύρος Αχλαδιώτης, Χρήστος Κουρτίδης

Το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής της Waterpolo League Ανδρών

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Χίος – Εθνικός 14-10

Παλ. Φάληρο – Χανιά 7-6

Βουλιαγμένη – ΝΟ Πατρών 20-7

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 21:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)

Παναθηναϊκός 15 * Βουλιαγμένη 15 Πανιώνιος 12 * Εθνικός 9 Παλαιό Φάληρο 9 Χίος 6 Χανιά 1 ΝΟ Πατρών 1

*Ένα ματς λιγότερο

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Λάρισα – ΟΦΘ 6-15

Περιστέρι – Γλυφάδα 14-17

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11

Υδραϊκός – Απόλλων Σμύρνης 9-17

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 14:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)

Απόλλων Σμύρνης 18 Ολυμπιακός 15 * ΠΑΟΚ 12 * Γλυφάδα 9 Περιστέρι 6 Υδραϊκός 6 ΟΦΘ 3 Λάρισα 0

*Ένα ματς λιγότερο