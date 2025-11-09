Η Χικάρου Σιτάρα λύτρωσε τη ΝΕ Πατρών στα τελευταία δευτερόλεπτα

Τη δεύτερη φετινή της νίκη στη Waterpolo League Γυναικών πέτυχε η ΝΕ Πατρών, επικρατώντας εκτός έδρας της Ηλιούπολης με 7-6 σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η πατρινή ομάδα προηγήθηκε νωρίς με 3-1, ωστόσο οι γηπεδούχες αντέδρασαν, ισοφάρισαν σε 3-3 και πήραν προβάδισμα με 4-3. Η ΝΕΠ απάντησε με νέο σερί και ξέφυγε 6-4, όμως η Ηλιούπολη δεν παράτησε το ματς, φέρνοντας ξανά το σκορ στα 6-6 δύο λεπτά πριν από τη λήξη, με γκολ της Κύρκου.

Η λύση για τη ΝΕ Πατρών ήρθε στα 25 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, όταν η Χικάρου Σιτάρα, διεθνής φουνταριστή από την Ιαπωνία, ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι και χάρισε τη νίκη στην ομάδα της Αχαΐας.

Το «κυρίως πιάτο» της 7ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Το πανόραμα της 7ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών

Κυριακή 9/11

Ηλιούπολη – ΝΕ Πατρών 6-7

Τετάρτη 12/11

Ρέθυμνο – Βουλιαγμένη 13:30

Γλυφάδα – Χανιά 14:30

ΝΟ Πατρών – Άλιμος 19:30

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 19:30

Πανιώνιος – Εθνικός 20:30

Βαθμολογία: