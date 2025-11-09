Νίκη επί της Μπουντβάνσκα Ριβιέρα και πρωτιά για Πανιώνιο

Με νίκη επί της Μπουντβάνσκα Ριβιέρα ολοκλήρωσε η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου τις υποχρεώσεις της στο νεοσύστατο Conference Cup.

Οι «κυανέρυθροι», οι οποίοι φιλοξένησαν στη Νέα Σμύρνη τον Β΄ όμιλο της Α΄ προκριματικής φάσης, επιβλήθηκαν 16-13 της ομάδας από το Μαυροβούνιο και με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια προκρίθηκαν πανηγυρικά στην Β΄ προκριματική φάση της δοργάνωσης. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Κώστα Δήμου ήταν ο Αλέξανδρος Γούνας με έξι τέρματα.



Οι Νεοσμυρνιώτες κατάφεραν να αποκτήσουν προβάδισμα τριών τερμάτων στο πρώτο οκτάλεπτο (6-3), χάρη σε γκολ του Κώστα Μπιτσάκου, 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ενώ με τέρμα του Τόι Σουζούκι βρέθηκαν στο +4 (10-6), 1:21 πριν το τέλος του α΄ μέρους. Με δύο γκολ του Γιώργου Καλαϊτζή και ένα του Νέντο Μπάστριτσα, η Μπούντβα μείωσε σε 10-9 στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, αλλά Παπάκος και Γούνας επανέφεραν στο +3 τον Πανιώνιο (12-9) που διαχειρίστηκε στη συνέχεια τη διαφορά και έφτασε στην τρίτη νίκη του και την πρωτιά στο γκρουπ.



Τα οκτάλεπτα: 6-4, 4-3, 4-4, 2-2.



Η σύνθεση του Πανιωνίου: Πόρτερ, Μότσιας, Κ. Μπιτσάκος 2, Σπυθ. Καρατζάς 1, Παπάκος 1, Σουζούκι 3, Ανδρ. Μπιτσάκος 1, Τακάτα, Ανδριανόπουλος, Γούνας 6, Κούκουνας 1, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Τρασάι.

