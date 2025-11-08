Ο Εθνικός «καθάρισε» τη Λιλ και έβαλε βάσεις για την πρόκριση

Ο Εθνικός Πειραιά ξεκίνησε ιδανικά τη φάση των «12» του Euro Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας της Λιλ με το εντυπωσιακό 17-6, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις του για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Α’ όμιλο.

Η ομάδα του Ορέστη Σαλάχα επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά, παίρνοντας προβάδισμα 6-0 στα μέσα της δεύτερης περιόδου και μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Η διαφορά αυξανόταν συνεχώς, φτάνοντας ακόμη και τα δώδεκα γκολ (15-3, 16-4) πριν από το φινάλε.

Ο Εθνικός παρουσίασε πλουραλισμό στην επίθεση, καθώς δέκα διαφορετικές παίκτριες βρήκαν δίχτυα. Πρώτη σκόρερ ήταν η Καραγιάννη, η οποία σημείωσε τέσσερα τέρματα, οδηγώντας την ομάδα της σε μια άνετη και πειστική νίκη.

Το επόμενο ευρωπαϊκό ραντεβού του Εθνικού είναι προγραμματισμένο για τις 29 Νοεμβρίου, όταν θα υποδεχθεί στο κολυμβητήριο του Πειραιά την Πόλαρ Μπέαρς.

Οκτάλεπτα: 0-5, 2-3, 1-3, 3-6

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 4, Τσιούγκρη 1, Οικονόμου 2, Μαμογλου 2, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 1, Σταυρίδου 2, Κανετίδου 2, Μπενέκου, Κοντογιάννη 1, Μπεκρή, Ράνεϊ 1.