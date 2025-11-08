Εντυπωσιακή ανατροπή και πρόκριση για τον Πανιώνιο στην επόμενη φάση του Conference Cup

Ο Πανιώνιος «σφράγισε» την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Conference Cup ανδρών, πετυχαίνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στον Β’ όμιλο της προκριματικής φάσης, την οποία φιλοξενεί στη Νέα Σμύρνη.

Η ομάδα του Κώστα Δήμου επικράτησε με 15-11 της ισπανικής Τενερίφης Ετσεϊντέ, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της τελευταίας αγωνιστικής.

Παρότι οι «κυανέρυθροι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 4-0 στο ξεκίνημα, έδειξαν ψυχραιμία, καταφέρνοντας να ανατρέψουν πλήρως την κατάσταση. Με δυνατή άμυνα, καθαρό μυαλό και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ανέτρεψαν το σκορ και πήραν τη νίκη.

Οι Γούνας και Μπιτσάκος ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, σημειώνοντας 6 και 5 τέρματα αντίστοιχα, δηλαδή σχεδόν όλα τα γκολ της ομάδας τους. Μάλιστα, ο Πανιώνιος πέτυχε ένα εντυπωσιακό σερί 8-0, μετατρέποντας το 1-5 σε 9-5 μέσα στην τρίτη περίοδο, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Πλέον, ο Πανιώνιος στρέφει την προσοχή του στην τελευταία αναμέτρηση της Κυριακής (9/11, 13:00) απέναντι στην Μπούντβα από το Μαυροβούνιο, όπου θα επιδιώξει να τερματίσει πρώτος στον όμιλο.

Οκτάλεπτα: 4-0, 1-7, 3-4, 3-4.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Οδ. Καρατζάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπ. Καρατζάς, Παπάκος 2, Σουζούκι, Ανδ. Μπιτσάκος 5, Τακάτα, Ανδριανόπουλος 1, Γούνας 6, Κουκουνάς, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Τρασάι.