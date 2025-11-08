Ανέβασε στροφές στο φινάλε και έκανε το «δύο στα δύο» ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την πορεία του με νίκες στο LEN Champions League γυναικών, επικρατώντας της Ουίπεστ με 9-6 στον Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκες» έδειξαν χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και με δυνατή άμυνα στο δεύτερο μισό του αγώνα πέτυχαν το δύο στα δύο στη διοργάνωση, φτάνοντας τους έξι βαθμούς.

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη δυσκολεύτηκε στο ξεκίνημα, καθώς οι Ουγγαρέζες προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στην Τίμπα. Ωστόσο, η Άντριους και η Σάντα απάντησαν γρήγορα, ισοφαρίζοντας για τον Ολυμπιακό. Παρά το νέο προβάδισμα της Ουίπεστ (3-4), η Νίνου και η Πλευρίτου βρήκαν λύσεις στην επίθεση, φέρνοντας ξανά το παιχνίδι στα ίσια.

Από εκεί και πέρα, οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν ρυθμό και με διαδοχικά τέρματα των Πλευρίτου και Άντριους πήραν ξεκάθαρο προβάδισμα. Η άμυνα του Ολυμπιακού «έσφιξε», επιτρέποντας ελάχιστα περιθώρια στην ουγγρική ομάδα, ενώ επιθετικά οι Πειραιώτισσες διαχειρίστηκαν ιδανικά το προβάδισμά τους.

Με πρωταγωνίστριες τις Άντριους και Πλευρίτου, που σημείωσαν κρίσιμα γκολ στο φινάλε, ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 9-6, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρωτιά του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του LEN Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-1, 1-1, 4-1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Λαναρά, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά, Άντριους 3, Σιούτη, Μπίκου, Νίνου 2, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

ΟΥΙΠΕΣΤ: Γκολοπέντσα Σ., Αουμπέλι 1, Αρμάι, Γκολομπέντσα Ν., Αλάκσα 1, Χάιντου 1, Μπάκσα, Φάραγκο, Φεκετέ, Τίμπα 2, Ματσάι, Νάζι, Καρπάτι, Χετσλ 1.