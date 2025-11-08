Σεφτέ στις νίκες για τον ΟΦΘ - Ανατροπή για τον ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ

Ο ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ επικράτησε του Εθνικού Πειραιά με 14-10, ενώ ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης σημείωσε την πρώτη του φετινή νίκη, κερδίζοντας εκτός έδρας τον ΝΟ Λάρισας με 15-6, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Waterpolo League Ανδρών.

Ο ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ γύρισε το παιχνίδι και πήρε σημαντικό τρίποντο στο Ιωνικό κολυμβητήριο, νικώντας τον Εθνικό Πειραιά με 14-10. Η ομάδα του Μάκη Μικέδη, ανέτρεψε το εις βάρος της 4-1 του πρώτου μέρους με εξαιρετική άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ξεκινήσει καλύτερα με πρωταγωνιστή τον Αντάτσι (5 γκολ), όμως οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Δαμίγος ήταν καθοριστικός κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Παπαγεωργίου (3 γκολ) και Μπουρίκας (5 γκολ) οδήγησαν την επίθεση σε μια μεγάλη ανατροπή.

Με τη νίκη αυτή, ο ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ έφτασε τους 6 βαθμούς και ανέβηκε κοντά στην πεντάδα του Α’ Ομίλου, ενώ ο Εθνικός έμεινε στους 9.

Οκτάλεπτα: 1-3, 5-3, 4-2, 4-2

ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ (Μικέδης): Καρακούρος, Μιμίδης, Μπουρίκας 5, Παπαγεωργίου 3, Καστρινάκης, Θεοδόσης Παπαλουκάς 1, Μ. Αμπαζής 1, Πανταζόπουλος, Αποστολάκης 3, Μπεριστιάνος, Αγιωργούσης, Κόκκινος 1, Δαμίγος, Πικριδάς, Π. Αμπαζής.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κουντουδιός): Γρηγοριάδης, Αντάτσι 5, Θαλασσινός 1, Τεσάνοβιτς, Ξυλάς, Ιωάννου, Τσιστράκης 1, Καραβιώτης, Παπάκος, Στελλάτος, Π. Λαδάς 2, Σ. Λαδάς 1, Μαυριόπουλος, Χατζής.

Την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν πέτυχε ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, επικρατώντας με 15-6 του ΝΟ Λάρισας στο ανοιχτό κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας Λάρισας.

Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στην αρχή, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέλαβε σύντομα τον έλεγχο, φτάνοντας στο 8-3 στο ημίχρονο και διατηρώντας τον ρυθμό της ως το φινάλε. Ο Προσινικλής ήταν ο κορυφαίος σκόρερ με 5 τέρματα, οδηγώντας τον ΟΦΘ σε ένα άνετο «διπλό».

Η ομάδα του Φίλων Θαλάσσης ανέβηκε στην 7η θέση του Β’ Ομίλου με τους πρώτους της βαθμούς, ενώ ο ΝΟ Λάρισας παραμένει χωρίς πόντο στο φετινό πρωτάθλημα.

Οκτάλεπτα: 1-6, 2-2, 2-5, 1-2.