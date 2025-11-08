Ιστορική πρόκριση για τον ΝΟ Πατρών στα προημιτελικά

Ο ΝΟ Πατρών πέτυχε μια ιστορική νίκη το βράδυ της Πέμπτης (8/11) στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός», επικρατώντας με 16-11 του ΝΟ Ρεθύμνου και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Κυπέλλου υδατοσφαίρισης Γυναικών.

Η πατρινή ομάδα είχε σε εξαιρετική μέρα την Κροτό και τη Ράντονιτς, οι οποίες σημείωσαν από πέντε τέρματα η καθεμία, οδηγώντας τον ΝΟΠ σε μια σπουδαία εμφάνιση.

Οι γηπεδούχες προηγήθηκαν 7-4 στο ημίχρονο και κράτησαν σταθερά μια διαφορά ασφαλείας 3-4 γκολ μέχρι το φινάλε, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.

Με αυτή τη νίκη, ο ΝΟ Πατρών πήρε το τελευταίο «εισιτήριο» για τους 8 της διοργάνωσης και στις 26 Νοεμβρίου θα υποδεχτεί τον Άλιμο ΝΑΣ ΒΕΤΣΣΟΝ, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση για το Final-4.

