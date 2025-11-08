Ιστορική πρόκριση για τον ΝΟ Πατρών στα προημιτελικά

Η πατρινή ομάδα είχε σε εξαιρετική μέρα την Κροτό και τη Ράντονιτς, οι οποίες σημείωσαν από πέντε τέρματα η καθεμία, οδηγώντας τον ΝΟΠ σε μια σπουδαία εμφάνιση.
Οι γηπεδούχες προηγήθηκαν 7-4 στο ημίχρονο και κράτησαν σταθερά μια διαφορά ασφαλείας 3-4 γκολ μέχρι το φινάλε, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.
Με αυτή τη νίκη, ο ΝΟ Πατρών πήρε το τελευταίο «εισιτήριο» για τους 8 της διοργάνωσης και στις 26 Νοεμβρίου θα υποδεχτεί τον Άλιμο ΝΑΣ ΒΕΤΣΣΟΝ, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση για το Final-4.
Αποτελέσματα Α΄ Φάσης Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης Γυναικών
- ΠΑΟΚ - ΝΕ Πατρών 25-12
- Πανιώνιος - Εθνικός 9-11
- Ηλιούπολη - Χανιά 8-9
- ΝΟ Πατρών - Ρέθυμνο 16-11