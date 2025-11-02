Ισόπαλο το ντέρμπι στον Λαιμό ανάμεσα σε Γλυφάδα και Άλιμο

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και επέβαλε τον ρυθμό του στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας να προηγείται με 4-1, 6-3 και 6-4 στο τέλος της δεύτερης περιόδου. Στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως, ο Άλιμος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Με ένα εντυπωσιακό σερί 4-0, οι παίκτριες του Νίκου Δεληγιάννη γύρισαν το ματς, παίρνοντας το προβάδισμα με 8-7.
Η ομάδα του Αλίμου συνέχισε δυναμικά και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, φτάνοντας στο 11-8 περίπου έξι λεπτά πριν από το τέλος. Ωστόσο, η Γλυφάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Με δικό της σερί 3-0, ισοφάρισε σε 11-11 στο τελευταίο λεπτό του αγώνα (1:19 πριν από τη λήξη) και είχε μάλιστα την ευκαιρία να πάρει τη νίκη στην τελευταία επίθεση, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Τα οκτάλεπτα: 5-3, 1-1, 2-4, 3-3
Το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών
Αποτελέσματα:
- Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών 27-6
- Πανιώνιος – ΝΟ Ρεθύμνου 18-8
- ΝΕ Πατρών – ΠΑΟΚ 11-16
- Ηλιούπολη – Βουλιαγμένη 10-23
- ΝΟ Χανίων – Εθνικός 8-16
- ΑΝΟ Γλυφάδας – Άλιμος 11-11
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες):
- Ολυμπιακός 18
- Εθνικός 18
- Βουλιαγμένη 15
- Πανιώνιος 12
- Άλιμος 10
- ΠΑΟΚ 9
- ΝΟ Χανίων 9
- ΑΝΟ Γλυφάδας 7
- ΝΕ Πατρών 3
- Ηλιούπολη 3
- ΝΟ Πατρών 3
- ΝΟ Ρεθύμνου 0