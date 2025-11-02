Ισόπαλο το ντέρμπι στον Λαιμό ανάμεσα σε Γλυφάδα και Άλιμο

Με ντέρμπι ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών, καθώς ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair και ο Άλιμος ΝΑΣ Betsson αναδείχθηκαν ισόπαλοι 11-11 στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης.

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και επέβαλε τον ρυθμό του στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας να προηγείται με 4-1, 6-3 και 6-4 στο τέλος της δεύτερης περιόδου. Στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως, ο Άλιμος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Με ένα εντυπωσιακό σερί 4-0, οι παίκτριες του Νίκου Δεληγιάννη γύρισαν το ματς, παίρνοντας το προβάδισμα με 8-7.

Η ομάδα του Αλίμου συνέχισε δυναμικά και στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, φτάνοντας στο 11-8 περίπου έξι λεπτά πριν από το τέλος. Ωστόσο, η Γλυφάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Με δικό της σερί 3-0, ισοφάρισε σε 11-11 στο τελευταίο λεπτό του αγώνα (1:19 πριν από τη λήξη) και είχε μάλιστα την ευκαιρία να πάρει τη νίκη στην τελευταία επίθεση, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 1-1, 2-4, 3-3

Το πανόραμα της 6ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών

Αποτελέσματα:

Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών 27-6

Πανιώνιος – ΝΟ Ρεθύμνου 18-8

ΝΕ Πατρών – ΠΑΟΚ 11-16

Ηλιούπολη – Βουλιαγμένη 10-23

ΝΟ Χανίων – Εθνικός 8-16

ΑΝΟ Γλυφάδας – Άλιμος 11-11

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες):