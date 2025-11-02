Δεύτερη νίκη για τη Γλυφάδα

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας βρήκε ξανά τον δρόμο προς τις επιτυχίες, επικρατώντας εντυπωσιακά του ΝΟ Λάρισας με 19-11 στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης, για την 5η αγωνιστική της Waterpolo League Ανδρών.

Η ομάδα των νοτίων προαστίων κυριάρχησε από την αρχή ως το τέλος, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και δείχνοντας αποφασισμένη να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις.

Με ηγέτες τους Χρυσοσπάθη και Γιαννόπουλο, που σημείωσαν από έξι γκολ ο καθένας, η Γλυφάδα απέκτησε προβάδισμα ασφαλείας από νωρίς και έκλεισε το τρίτο οκτάλεπτο με διαφορά δέκα τερμάτων (17-7). Η συνέχεια ήταν ανάλογη, με το τελικό 19-11.

Αυτό το αποτέλεσμα χάρισε στους Γλυφαδιώτες το δεύτερο τρίποντο της σεζόν και τους ανέβασε στους 6 βαθμούς, θέση που τους φέρνει να ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση του Β΄ Ομίλου με τον ΓΣ Περιστερίου και τον Υδραϊκό.

Αντίθετα, ο ΝΟ Λάρισας παρέμεινε χωρίς βαθμό, αντιμετωπίζοντας για άλλη μια φορά δυσκολίες στην άμυνα και αδυνατώντας να περιορίσει την επιθετική ορμή των αντιπάλων του.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 8-3, 4-2, 2-4.

Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής της Water Polo League

Α΄ Όμιλος

Χίος – Παναθηναϊκός 6–18

ΝΟ Πατρών – Παλαιό Φάληρο 16–19

Χανιά – Πανιώνιος 9–19

Εθνικός – Βουλιαγμένη 8–21

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Παναθηναϊκός 15 Βουλιαγμένη 12 Πανιώνιος 12 Εθνικός 9 Παλαιό Φάληρο 6 Χίος 3 Χανιά 1 ΝΟ Πατρών 1

Β΄ Όμιλος

ΟΦΘ – ΠΑΟΚ 10–13

Υδραϊκός – Ολυμπιακός 4–16

Απόλλων Σμύρνης – Περιστέρι 22–11

Γλυφάδα – Λάρισα 19–11

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)