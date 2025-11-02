Συνέχεια στις νίκες για ΝΟ Βουλιαγμένης και Πανιώνιο

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης και ο Πανιώνιος επιβεβαίωσαν τη δυναμική τους, πετυχαίνοντας ευρείες νίκες στην 5η αγωνιστική της Waterpolo League Ανδρών και εδραιώθηκαν στις πρώτες θέσεις του Α’ Ομίλου.

Ο ΝΟΒ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο κολυμβητήριο του Πειραιά, συντρίβοντας τον Εθνικό με 21-8. Οι παίκτες του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς μπήκαν με ένταση από το ξεκίνημα, προηγήθηκαν 4-1 στο πρώτο οκτάλεπτο και μετέτρεψαν το ματς σε παράσταση για έναν ρόλο, φτάνοντας στο 13-2 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Η διαφορά έφτασε ακόμα και τα 13 γκολ (19-6, 20-7), πριν το τελικό 21-8.

Δέκα διαφορετικοί παίκτες σκόραραν για τη Βουλιαγμένη, με τους Τε Ρίλε, Καστρινάκη και Αγγελόπουλο να πετυχαίνουν από 4 γκολ, ενώ από τον Εθνικό ξεχώρισε ο Τεσάνοβιτς με επίσης 4 τέρματα. Με αυτή τη νίκη, ο ΝΟΒ έφτασε τους 12 βαθμούς, «πιάνοντας» τον Πανιώνιο στη 2η θέση του Α’ Ομίλου.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-6, 4-7, 2-4

Αντίστοιχα, ο Πανιώνιος συνέχισε την εξαιρετική του πορεία, επικρατώντας 19-9 του ΝΟ Χανίων στο κολυμβητήριο του Λαιμού. Η ομάδα του Κώστα Δήμου πέτυχε την τέταρτη νίκη της σε πέντε αγώνες και ανέβηκε στους 12 βαθμούς, δείχνοντας ότι παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση.

Οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με 6-3 στο πρώτο οκτάλεπτο, διατήρησαν το προβάδισμα στο ημίχρονο (10-7) και κυριάρχησαν ολοκληρωτικά στο δεύτερο μέρος. Κορυφαίος σκόρερ για τον Πανιώνιο ήταν ο Γούνας με 6 γκολ, ενώ ο Μπιτσάκος πρόσθεσε 4. Από την άλλη, ο ΝΟ Χανίων παρέμεινε στους 1 βαθμό και στην 7η θέση του ομίλου.

Τα οκτάλεπτα: 3-6, 4-4, 2-5, 0-4.