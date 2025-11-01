Πολύτιμο «διπλό» για το Παλαιό Φάληρο στην Πάτρα

Το Παλαιό Φάληρο πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της A1 Υδατοσφαίρισης Ανδρών, επικρατώντας εκτός έδρας του ΝΟ Πατρών με 19-16, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου.

Το παιχνίδι στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός» είχε υψηλό ρυθμό και πολλά γκολ, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, ήταν πιο σταθεροί στην άμυνα και με πλουραλισμό στην επίθεση πήραν από νωρίς προβάδισμα, το οποίο διατήρησαν ως το τέλος.

Το ματς παρέμεινε ισορροπημένο μέχρι το τρίτο οκτάλεπτο, όταν το Φάληρο βρήκε ρυθμό, εκμεταλλεύτηκε την αστοχία των γηπεδούχων και «σφράγισε» τη νίκη του.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το Παλαιό Φάληρο έφτασε τους 6 βαθμούς και ανέβηκε στην 5η θέση του ομίλου, ενώ ο ΝΟ Πατρών έμεινε στην τελευταία θέση με 1 βαθμό.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 3-6, 7-5 4-5.