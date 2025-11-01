Άνετη επικράτηση της Βουλιαγμένης στην Ηλιούπολη

Η Βουλιαγμένη συνέχισε με νίκες στη Water Polo League Γυναικών, επικρατώντας εύκολα του ΓΣ Ηλιούπολης με 23-10 στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο ΝΟΒ έδειξε από νωρίς την ανωτερότητά του, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και φτάνοντας άνετα στο τρίποντο.

Με αυτή τη νίκη, η Βουλιαγμένη ανέβηκε στους 15 βαθμούς, με 5 νίκες και μόλις μία ήττα, μετρώντας πέντε συνεχόμενες επιτυχίες.

Από την άλλη, η Ηλιούπολη παρέμεινε στους 3 βαθμούς, έχοντας μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα, χωρίς να καταφέρει να προβάλει ουσιαστική αντίσταση απέναντι στην ομάδα των νοτίων προαστίων.

Τα οκτάλεπτα: 2-6, 4-8, 2-4, 2-5

Το πανόραμα της 6ης Αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών

Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών 27-6

Πανιώνιος – ΝΟ Ρεθύμνου 18-8

ΝΕ Πατρών – ΠΑΟΚ Domus Ergo 11-16

ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Βουλιαγμένης 10-23

ΝΟ Χανίων – Εθνικός ΟΦΠΦ (2/11, 12:00)

ΑΝΟ Γλυφάδας IRepair – Άλιμος ΝΑΣ Betsson (2/11, 18:15)

Βαθμολογία