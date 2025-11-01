Άνετη επικράτηση της Βουλιαγμένης στην Ηλιούπολη

Ο ΝΟΒ έδειξε από νωρίς την ανωτερότητά του, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και φτάνοντας άνετα στο τρίποντο.
Με αυτή τη νίκη, η Βουλιαγμένη ανέβηκε στους 15 βαθμούς, με 5 νίκες και μόλις μία ήττα, μετρώντας πέντε συνεχόμενες επιτυχίες.
Από την άλλη, η Ηλιούπολη παρέμεινε στους 3 βαθμούς, έχοντας μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα, χωρίς να καταφέρει να προβάλει ουσιαστική αντίσταση απέναντι στην ομάδα των νοτίων προαστίων.
Τα οκτάλεπτα: 2-6, 4-8, 2-4, 2-5
Το πανόραμα της 6ης Αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών
- Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών 27-6
- Πανιώνιος – ΝΟ Ρεθύμνου 18-8
- ΝΕ Πατρών – ΠΑΟΚ Domus Ergo 11-16
- ΓΣ Ηλιούπολης – ΝΟ Βουλιαγμένης 10-23
- ΝΟ Χανίων – Εθνικός ΟΦΠΦ (2/11, 12:00)
- ΑΝΟ Γλυφάδας IRepair – Άλιμος ΝΑΣ Betsson (2/11, 18:15)
Βαθμολογία
- Ολυμπιακός 18 (6 αγ.)
- Εθνικός ΟΦΠΦ 15 (5 αγ.)
- ΝΟ Βουλιαγμένης 15 (6 αγ.)
- Πανιώνιος 12 (6 αγ.)
- ΠΑΟΚ Domus Ergo 9 (6 αγ.)
- Άλιμος ΝΑΣ Betsson 9 (5 αγ.)
- ΝΟ Χανίων 9 (5 αγ.)
- ΑΝΟ Γλυφάδας IRepair 6 (5 αγ.)
- ΓΣ Ηλιούπολης 3 (6 αγ.)
- ΝΕ Πατρών 3 (6 αγ.)
- ΝΟ Πατρών 3 (6 αγ.)
- ΝΟ Ρεθύμνου 0 (6 αγ.)