Ο ΠΑΟΚ επικράτησε δύσκολα του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης (10-13) όντας τυπικά φιλοξενούμενος, για την 5η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών.

Ο ΠΑΟΚ Domus Ergo συνέχισε με νίκες τις υποχρεώσεις του στη Waterpolo League ανδρών, επικρατώντας εκτός έδρας του ΟΦΘ με 13-10 για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν αποφασισμένοι στο παιχνίδι και προηγήθηκαν νωρίς με τέρμα του Μπέκου (0-1). Παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν προσωρινά το σκορ (2-1), ο ΠΑΟΚ ανέκτησε τον έλεγχο, ανεβάζοντας ρυθμό στο δεύτερο οκτάλεπτο.

Με δύο γκολ του Γραμματικού και ένα του Μπιτσάκου, ο Δικέφαλος πέρασε ξανά μπροστά (2-4), ωστόσο το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 5-5.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η αναμέτρηση παρέμεινε αμφίρροπη (7-7), με τους παίκτες του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου να δείχνουν ωριμότητα και σωστή τακτική διαχείριση. Όλα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο, όπου ο ΠΑΟΚ επέβαλε τον ρυθμό του και με ψυχραιμία στην τελική προσπάθεια «καθάρισε» το ματς.

Τα τέρματα των Χονδροκούκη και Τσολακούδη έδωσαν το προβάδισμα (9-10, 9-11), ενώ οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο τελικό 10-13.

Επόμενη δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ Domus Ergo είναι το ταξίδι στην Ολλανδία (7-9 Νοεμβρίου), όπου θα συμμετάσχει στον πρώτο γύρο του LEN Conference Cup.