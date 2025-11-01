Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα του ΝΟ Πατρών με 27-6 στο κολυμβητήριο του Πειραιά, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών, το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11).

Παρά τις σημαντικές απουσίες των Σταματοπούλου, Άντριους, Πλευρίτου, Μυριοκεφαλιτάκη και Ελληνιάδη, οι «ερυθρόλευκες» του Δημήτρη Κραβαρίτη συνέχισαν ακάθεκτες, σημειώνοντας την έκτη νίκη τους σε ισάριθμους αγώνες και διατηρώντας την κορυφή της βαθμολογίας.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Εθνικό Πειραιά που ξεπέρασε το φράγμα των 100 τερμάτων στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας συνολικά τα 125 γκολ, ενώ ο Εθνικός έχει 106 σε πέντε αγώνες.

Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης αναδείχθηκε η Κουρέτα με έξι τέρματα, ενώ η Σιούτη ακολούθησε με πέντε. Οι «ερυθρόλευκες» πέτυχαν πάνω από πέντε γκολ σε κάθε οκτάλεπτο. Από την άλλη πλευρά, ο ΝΟ Πατρών έμεινε στους τρεις βαθμούς

Οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 6-2, 5-2

Ολυμπιακός: Βαν ντε Νττόμπελστεν, Διρχαλίδου, Κουρέτα 6, Σάντα 3, Τριχά 3, Κραβαρίτη, Σιούτη 5, Μπίκου 3, Νίνου 1, Τορνάρου 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Λανάρα 2.

ΝΟ Πατρών: Βαβίλη, Κροτώ 2, Ζαφειράκη, Καλογέρη, Γροζοπούλου, Αθανασοπούλου, Πασσά, Ράντοντζιτς 3, Μοίραλη, Αναστασίου, Καυκιά, Λυκοθανάση 1, Παπαδημητρίου, Ζαφειράκη, Κασπίρη.