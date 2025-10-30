Το 2/2 η Βουλιαγμένη με άνετο πέρασμα από το Μαυροβούνιο

Μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Βαζούτας στα πέναλτι, ο ΝΟΒ αυτή τη φορά πήρε εύκολα ένα καθαρό «τρίποντο», κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση στη φάση των «16».

Η Βουλιαγμένη διπλασίασε τις νίκες της στον 3o όμιλο του LEN Euro Cup, καθώς επικράτησε με 17-7 της Μπουντούτσνοστ στο Μαυροβούνιο για τη 2η αγωνιστική.

Παρά τις απουσίες των Αγγελόπουλου και Αλμύρα, η ομάδα του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς ξεκίνησε εντυπωσιακά και προηγήθηκε 5-0, με τον Ανδρεάδη να κρατά απαραβίαστη την εστία του για σχεδόν έντεκα λεπτά! Οι Μαυροβούνιοι αντέδρασαν προσωρινά και με τρία αναπάντητα γκολ μείωσαν σε 7-5, στα μέσα του τρίτου οκταλέπτου. Ο Βουγιασίνοβιτς πήρε time-out και η Βουλιαγμένη πάτησε ξανά... γκάζι, ξέφυγε εκ νέου με 10-5 και προς το τέλος αύξησε περισσότερο τη διαφορά στο σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 3-3, 3-4, 1-6

Διαιτητές: Μάρκεθ (Ισπανία), Μίλερ (Γερμανία)



Οι συνθέσεις:

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Αλεξάνταρ Αλεξιτς): Κολέσκο, Ραζνάτοβιτς, Πόποβιτς, Στρκάλι, Μπργκούλιαν 2, Μπρνόβιτς 2, Μπόσκοβιτς 2, Σάβοβιτς, Πέτροβιτς, Στέβοβιτς, Ραντούλοβιτς, Ντε Σόουζα 1, Μιλάνοβιτς, Γκολούμποβιτς.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Παπανικολάου, Τόττης 1, Κυρ. Λεβαντής, Τρούλος 2, Ούμποβιτς 1, Χατζής 3, Σαπουνάκης 1, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 5, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Χρ. Λεβαντής, Κ. Μπέλεσης 1.