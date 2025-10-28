Σάρωσε τη Βάσας στην Ουγγαρία ο Ολυμπιακός και έκανε το 2/2

Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος, και πέρασα σαν... θύελλα από τη Βουδαπέστη, αφού νίκησε με 15-5 την Βάσας.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εντυπωσιακοί στην έδρα της Βάσας, επικρατώντας με το επιβλητικό 15-5, σε ένα παιχνίδι που δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Η ομάδα του Πειραιά έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι από το πρώτο οκτάλεπτο, με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και πολυφωνία στην επίθεση.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στον 1ο όμιλο της διοργάνωσης, μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Μλαντόστ, κάνοντας ήδη ένα αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-3, 3-5, 0-2

Επόμενη στάση, το παιχνίδι με τη Ράντνιτσκι του Άγγελου Βλαχόπουλου στις 12 Νοεμβρίου, αυτή τη φορά στον Πειραιά.