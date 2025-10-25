Εύκολο απόγευμα για τον αήττητο Παναθηναϊκό

Ευρεία νίκη με 19-8 πέτυχε η ανδρική ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΝΟ Χανίων.

Ένα ακόμα τρίποντο μάζεψε ο Παναθηναϊκός για τη φετινή μάχη του πρωταθλήματος και πέτυχε την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες. Οι «πράσινοι» βρήκαν και πάλι αρκετές φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα ωστόσο δεν είχαν τη γνωστή καλή τους αμυντική λειτουργία.

Στην αρχή του αγώνα ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και με 2 γκολ του Παπανικολάου έκανε το 2-0 όμως ο ΝΟΧ μείωσε σε 2-1.

Το «τριφύλλι» πάτησε γκάζι και έκανε το 5-1 με διαδοχικά τέρματα των Μπανίσεβιτς, Κοπελιάδη και Χατζηγούλα. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν προσωρινά σε 5-2 ωστόσο ο Αλβέρτης διαμόρφωσε το 6-2.

Κάπου εκεί τα Χανιά εκμεταλλεύτηκαν μια αδράνεια των «πράσινων» και το πρώτο οκτάλεπτο έληξε με 6-4.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε ταχύτητα με την έναρξη του δεύτερου οκταλέπτου και μετέτρεψε το σκορ σε 9-4 με τους Χατηζούλα, Κουρούβανη και Αλβέρτη.Το τελικό σκορ του ημιχρόνου ήταν 9-5 με γκολ που πέτυχαν οι φιλοξενούμενοι με τον Ράτζκο.

Με την αρχή του τρίτου οκταλέπτου σκόραρε ο Παπασηφάκης για το 10-5 όμως ο ΝΟΧ μείωσε εκ νέου σε 10-7.Ακολούθησαν τρία απανωτά τέρματα για τον Παναθηναϊκό με τους Παπανικολάου, Χαλυβόπουλο και Παπασηφάκη που μετέτρεψαν το σκορ σε 13-7.

Ο Γκιουβέτσης έγραψε το 14-7 και ο Παπανικολάου το 15-7 που ήταν και το σκορ του τρίτου οκταλέπτου.Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτπο Ο ΝΟΧ μείωσε σε 15-8 και έπειτα δέχτηκε τέσσερα διαδοχικά γκολ για το 19-8.

Αναλυτικά τα οκτάλεπτα: 6-4, 3-1, 6-2 και 4-1

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 5, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης 2, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 3, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 2, Μπανίσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

ΝΟ Χανίων (Γ. Κατσουλάκης): Λεβεντάκης, Τουρκομένης 1, Σκουνάκης, Ράτζκο 3, Παππάς, Τοράκης, Γεωρβασάκης, Ζουζούνης, Λεγάκης, Μαζοκοπάκης 1, Χαραλαμπόπουλος 2, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης, Δρίτσας 1, Χατζάκης