Σπουδαία ανατροπή και «διπλό» για τη Βουλιαγμένη στη Βουδαπέστη

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή πορεία του στο LEN Champions League Γυναικών, κατακτώντας μια τεράστια εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Φερεντσβάρος με 19-18 στα πέναλτι, στην πρεμιέρα του Γ΄ Ομίλου.

Η ομάδα της Κικής Λιόση έδειξε τεράστια ψυχραιμία και χαρακτήρα, επιστρέφοντας από το 4-0 του πρώτου οκταλέπτου, για να οδηγήσει τον αγώνα στα πέναλτι, όπου οι Κρασσά και Κοτσιώνη υπέγραψαν τη νίκη.

Η Φερεντσβάρος ξεκίνησε δυναμικά, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Βουλιαγμένης και έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα 4-0. Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες, όμως, δεν πτοήθηκαν. Στη δεύτερη περίοδο αντέδρασαν εντυπωσιακά, μειώνοντας τη διαφορά στο ένα γκολ (7-6 στο ημίχρονο) χάρη στις Κρασσά, Φουντωτού και Φουράκη.

Στο τρίτο οκτάλεπτο το ματς ισορρόπησε, με τη Φερεντσβάρος να κρατάει το προβάδισμα, όμως στο τελευταίο οκτάλεπτο η Βουλιαγμένη έκανε την αντεπίθεση της χρονιάς. Με συνεχόμενα τέρματα από Κρασσά, Ξενάκη και Κρίσμας, ισοφάρισε στα 28’’ πριν τη λήξη (11-11), στέλνοντας το παιχνίδι στα πέναλτι.

Στη «ρώσικη ρουλέτα», η ένταση χτύπησε κόκκινο. Οι δύο ομάδες ευστόχησαν διαδοχικά, μέχρι που η Κοτσιώνη απέκρουσε το κρίσιμο πέναλτι της Λεϊμέτερ, μετά από γκολ της Κρασσά, χαρίζοντας τη μεγάλη νίκη (19-18) στη Βουλιαγμένη.

Η Κρασσά ήταν η κορυφαία σκόρερ της αναμέτρησης με 4 γκολ, ενώ εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση των Ξενάκη και Φουντωτού.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 3-4, 1-1, 3-6. Πέναλτι: 7-8

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ (Μαρκ Ματάις): Νέσμελι, Πλευρίτου 1, Μάτε, Κούρουτς-Γκουρισάτι 3, Βάλι, Κέστελι 5, Χέρτζκα, Λαϊμέτερ 2, Κούνα 3, Ορτίθ 3, Ντε Φρις, Σίλαγκι, Νέσμελι, Μπόντσα 1

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 1, Ξενάκη 2, Φουντωτού 2, Κρασσά 4, Γιάουστρα, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 1, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς.