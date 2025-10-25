Νίκες για Πανιώνιο και Εθνικό, έκανε την έκπληξη το Περιστέρι

Ο Πανιώνιος και ο Εθνικός συνέχισαν με νίκες στην 4η αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών απέναντι σε ΝΟ Πατρών και Παλαιό Φάληρο αντίστοιχα, ενώ το Περιστέρι πέτυχε τη μεγάλη έκπληξη της ημέρας, επικρατώντας του Υδραϊκού.

Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση, νικώντας με 23-10 τον ΝΟ Πατρών. Οι «κυανέρυθροι» μπήκαν δυνατά από το πρώτο οκτάλεπτο, επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και έφτασαν εύκολα στο τρίτο τους τρίποντο στη σεζόν. Με αυτή τη νίκη, ανέβηκαν στους 9 βαθμούς και παραμένουν σταθερά στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, ενώ η ομάδα της Πάτρας έμεινε στον έναν βαθμό.

Τα οκτάλεπτα: 7-3, 4-2, 7-1, 5-4

Παράλληλα, ο Εθνικός πέτυχε σπουδαίο «διπλό» στο Ρέστειο Κολυμβητήριο, επικρατώντας του Παλαιού Φαλήρου με 14-10. Η ομάδα του Πειραιά έδειξε σοβαρότητα και αγωνιστική πειθαρχία, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά και φεύγοντας με πολύτιμους τρεις βαθμούς. Έτσι, ο Εθνικός έφτασε επίσης τους 9 βαθμούς, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, ενώ το Φάληρο παρέμεινε στους 3.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 1-5, 2-5, 4-1

Την έκπληξη της αγωνιστικής πέτυχε το Περιστέρι, που επικράτησε του Υδραϊκού με 8-6 στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Σε ένα κλειστό παιχνίδι με κυριαρχία των αμυνών, οι γηπεδούχοι έδειξαν ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και εξασφάλισαν μια σημαντική νίκη που τους ανεβάζει στους 6 βαθμούς, όσους έχει πλέον και ο Υδραϊκός.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 2-1, 1-2, 1-1