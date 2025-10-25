Ο Ολυμπιακός πήρε τον ελληνικό «εμφύλιο» απέναντι στον Άλιμο

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη φάση των «16» του LEN Champions League Γυναικών, επικρατώντας του Αλίμου ΝΑΣ με 17-8 στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, το απόγευμα του Σαββάτου (25/10).

Οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν από το ξεκίνημα του αγώνα και έφτασαν με άνεση στην πρώτη τους ευρωπαϊκή νίκη για φέτος.

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, προηγήθηκε με 3-0 και 4-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, ενώ, παρά την προσωρινή ισοφάριση από τον Άλιμο (4-4), αντέδρασε άμεσα με ένα εντυπωσιακό σερί 4-0, «κλειδώνοντας» τη νίκη από νωρίς. Η Νίνου και η Σάντα ηγήθηκαν επιθετικά, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει τη διαφορά σταδιακά και να φτάνει ως το τελικό 17-8.

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τις «ερυθρόλευκες» είναι στις 8 Νοεμβρίου, στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, απέναντι στη Χέλια, ενώ ο Άλιμος θα ταξιδέψει μία ημέρα νωρίτερα (7/11) στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει τη Βιζιλάμπντα.

Οκτάλεπτα: 2-4, 3-5, 2-4, 1-4

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Μπιτσάκου 2, Χαλδαίου 2, Κανελλοπούλου, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσβελντ 1, Μάνη, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Κραβαρίτη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 2, Σιούτη 1, Μπίκου 1, Νίνου 4, Β. Πλευρίτου 2, Διρχαλίδου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Βαν Ντε Ντόλμπεστιν, Σέκουλιτς 2.