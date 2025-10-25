Άνετο πέρασμα του Πανιωνίου από την Πάτρα

Ο Πανιώνιος επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός», επικρατώντας άνετα του ΝΟ Πατρών με 15-7, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανέβασε στροφές μετά την πρώτη περίοδο, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της στο δεύτερο οκτάλεπτο, όπου με σερί 6-0 πήρε καθαρό προβάδισμα και «έχτισε» τη διαφορά που της επέτρεψε να ελέγξει το παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Κορυφαία της αναμέτρησης ήταν η Αμαλία Χριστοδούλου-Άουτ, η οποία σημείωσε πέντε γκολ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανιώνιος έφτασε τις τρεις νίκες σε πέντε αγώνες και ανέβηκε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο ΝΟ Πατρών έμεινε στην ενδέκατη θέση, έχοντας μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 0-6, 2-4, 2-3