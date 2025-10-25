Σεφτέ στις νίκες για την Ηλιούπολη με «διπλό» στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Water Polo League Γυναικών ο ΓΣ Ηλιούπολης , επικρατώντας του ΝΟ Ρεθύμνου με 13-11, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Οι δύο ομάδες, που μέχρι τώρα δεν είχαν καταφέρει να πάρουν βαθμό, πρόσφεραν ένα συναρπαστικό παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ.

Η ομάδα της Ηλιούπολης μπήκε εντυπωσιακά στον αγώνα, πραγματοποιώντας εξαιρετικό πρώτο οκτάλεπτο (7-2), το οποίο της έδωσε από νωρίς τον έλεγχο του ματς.

Η φιλοξενούμενη ομάδα συνέχισε δυνατά και προηγήθηκε 8-2, ωστόσο το Ρέθυμνο δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Με αντεπίθεση διαρκείας και πρωταγωνίστρια την Φαρμάκη, που πέτυχε τέσσερα τέρματα, η ομάδα της Κρήτης μείωσε σταδιακά και ισοφάρισε σε 11-11, λίγο πριν το φινάλε.

Στα τελευταία λεπτά όμως, η Ηλιούπολη έδειξε χαρακτήρα και καθαρό μυαλό. Η Γκίλλα έκανε το 12-11 στα 2:53 πριν από τη λήξη, ενώ η Κακλή «σφράγισε» τη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα, διαμορφώνοντας το τελικό 13-11.

Τα οκτάλεπτα: 2-7, 2-1, 4-3, 3-2