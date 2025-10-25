Με σούπερ Μπογκντάνοβιτς, ο Απόλλων Σμύρνης πέρασε σαν σίφουνας από τη Λάρισα

Ο Απόλλων Σμύρνης πέρασε σαν σίφουνας από το κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας Λάρισας, επικρατώντας του ΝΟΛ με το εμφατικό 35-7 για την 4η αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, το απόγευμα του Σαββάτου (25/10).

Η ομάδα του Τεό Λοράντου κυριάρχησε απόλυτα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Με αυτή τη νίκη, η «ελαφρά ταξιαρχία» διατηρεί το απόλυτο (4/4) και μοιράζεται την κορυφή του Β΄ Ομίλου με τον Ολυμπιακό, έχοντας 12 βαθμούς. Από την άλλη, ο ΝΟ Λάρισας παραμένει χωρίς βαθμό, στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μπογκντάνοβιτς, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση σημειώνοντας 11 γκολ.

Με αυτή τη νίκη ο Απόλλων Σμύρνης έφτασε πολύ κοντά στο ρεκόρ διαφοράς τερμάτων σε έναν αγώνα, καθώς το τελικό +28 υπολείπεται μόλις ενός γκολ από το +29 που είχε πετύχει πρόσφατα ο Ολυμπιακός.

Τα οκτάλεπτα: 1-9, 1-6, 2-10, 3-10