Η Βουλιαγμένη άντεξε την πίεση της Χίου και «καθάρισε» στην τελευταία περίοδο

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης επικράτησε του ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ με 14-10 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, το απόγευμα του Σαββάτου (25/10), για την 4η αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών.

Η ομάδα του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς, αν και παρατάχθηκε χωρίς τους Ούμποβιτς και Χατζή, κατάφερε να πάρει ένα πολύτιμο τρίποντο, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του Α’ Ομίλου με εννέα βαθμούς. Από την άλλη, η Χίος, που στάθηκε εξαιρετικά ανταγωνιστική για τρία οκτάλεπτα, έμεινε στους τρεις βαθμούς.

Οι «μπέμπηδες» ξεκίνησαν εντυπωσιακά, χτίζοντας προβάδισμα 6-3 στο πρώτο οκτάλεπτο με πρωταγωνιστή τον Καστρινάκη. Οι νησιώτες όμως αντέδρασαν και με γκολ των Μπουρίκα και Αμπαζή μείωσαν τη διαφορά, κλείνοντας το ημίχρονο στο 7-5.

Η Χίος συνέχισε να πιέζει και στο τρίτο οκτάλεπτο, καταφέρνοντας να ισοφαρίσει σε 10-10. Παρ’ όλα αυτά, στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη ανέβασε ρυθμό και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 4-0 «καθάρισε» το παιχνίδι, εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους ήταν οι Τρούλος και Καστρινάκης, που σημείωσαν από τέσσερα γκολ, με τον πρώτο να βρίσκει δίχτυα δύο φορές στο φινάλε. Από την πλευρά της Χίου ξεχώρισε ο Μπουρίκας, που σκόραρε τρεις φορές.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 1-2, 3-5, 4-0