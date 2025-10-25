Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει ο Ολυμπιακός στη Water Polo League

Ο Ολυμπιακός σημείωσε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του, σε ισάριθμα παιχνίδια, στη Water Polo League ανδρών, επικρατώντας με 29-4 του ΟΦΘ στο Παπαστράτειο Κολυμβητήριο.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με ένα σερί 6-0 στα πρώτα πέντε λεπτά, με τον Παπαναστασίου να ανοίγει το σκορ. Ο ΟΦΘ απάντησε με ένα γκολ από τον Προσινικλή, όμως οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο οκτάλεπτο με σκορ 7-1.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον ίδιο ρυθμό, σκοράροντας άλλα εννέα τέρματα και φτάνοντας στο ημίχρονο με 16-2.

Στο τρίτο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός πέτυχε επτά αναπάντητα γκολ και «καθάρισε» οριστικά το παιχνίδι, ανεβάζοντας το σκορ στο 23-2. Ο ΟΦΘ δεν μπόρεσε να αντιδράσει, ενώ οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κυριαρχούν και στο τελευταίο μέρος του αγώνα.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δύο τέρματα με τους Γιώρτσιο και Ιωσήφ, αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα με πέντε ακόμα γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 29-4.

Πρώτοι σκόρερ της αναμέτρησης ήταν οι Γκίλλας και Λυκούδης, αμφότεροι με τέσσερα τέρματα.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 8-0, 5-2