O Oλυμπιακός υποδέχεται τον Άλιμο στο πρώτο ματς της φάσης των ομίλων

Πρεμιέρα με ελληνικό «εμφύλιο» έχει η 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του του Champions League, με τον Άλιμο NAΣ BETSSON να φιλοξενείται σήμερα (25/10) στις 18:00, στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, από τον Ολυμπιακό.

Ο Άλιμος NAΣ BETSSON είχε φιλοξενήσει στην έδρα του τις «ερυθρόλευκες» πριν από δύο βδομάδες, όμως η έκβαση του αγώνα απείχε πολύ από αυτό που είχε σχεδιάσει.

Η Βάσω Πλευρίτου δήλωσε αναφορικά με τους στόχους του Ολυμπιακού: «Είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις στο Champions League. Θα αντιμετωπίσουμε μια από τις ελληνικές ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη, τον Άλιμο. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, είμαστε έτοιμες να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Κάθε αγώνας είναι μια ευκαιρία για ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο που έχουμε».

Ο βοηθός προπονητή του Αλίμου Τάσος Πιρπιρής σημείωσε από την πλευρά του στο alimoswaterpolo.com: «Είναι ένα παιχνίδι Champions League κόντρα σε μία ομάδα που έχει στόχο να κατακτήσει τη διοργάνωση. Συναντηθήκαμε πριν από λίγο καιρό για το πρωτάθλημα και θέλουμε να είμαιστε πιο ανταγωνιστιοί. Έχουμε δουλέψει γι' αυτό. Το Champions League είναι εμπειρία για εμάς, γιατί οι ομάδα μας αποτελείται από νεαρά κορίτσια που παίρνουν παραστάσεις. Στόχος είναι να είμαστε μέσα στο παιχνίδι όσο το δυνατόν περισσότερο και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε μέχρι το τέλος. Για εμάς αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντική εμπειρία για τα νέα κορίτσια, αφού θα τους δώσουν ψυχολογική ώθηση, θα πιστέψουν στον εαυτό τους και στο τι μπορούν να πετύχουν».