Νίκες για Πανιώνιο και Άλιμο

Με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στην 5η αγωνιστική της Waterpolo League Γυναικών, ο Άλιμος και ο Πανιώνιος την Τετάρτη (22/10).

Ο Άλιμος επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη ΝΕ Πατρών, επικρατώντας με 18-7 στο κολυμβητήριο του Αλίμου.

Με τη Παπαδοπούλου να σημειώνει πέντε γκολ, η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη πέτυχε την τρίτη της νίκη στη σεζόν και στρέφει πλέον την προσοχή της στην πρεμιέρα του Champions League, όπου το Σάββατο (25/10, 18:00) θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Στην Ηλιούπολη, ο Πανιώνιος πήρε ένα πολύτιμο «διπλό», επικρατώντας του τοπικού ΓΣΗ με 13-9.

Οι «κυανέρυθρες» ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο και εξασφάλισαν το δεύτερο τρίποντό τους στο πρωτάθλημα. Παρά την ήττα, η Ηλιούπολη παρουσίασε τη καλύτερη φετινή της εμφάνιση, μένοντας ανταγωνιστική σε μεγάλο μέρος του αγώνα.

Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής

Τετάρτη 22/10

Βουλιαγμένη - Γλυφάδα 17-6

Άλιμος - ΝΕΠ 18-7

Σάββατο 15/10

16:00 Ηρακλείου Ρέθυμνο - ΓΣ Ηλιούπολης

17:00 «Αντ. Πεπανός» ΝΟ Πατρών - Πανιώνιος

18:15 Ποσειδώνιο ΠΑΟΚ - Εθνικός

Τετάρτη 29/10

19:30 Ολυμπιακός - Χανιά

Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)