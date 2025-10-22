Νίκες για Πανιώνιο και Άλιμο

Ο Άλιμος επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη ΝΕ Πατρών, επικρατώντας με 18-7 στο κολυμβητήριο του Αλίμου.
Με τη Παπαδοπούλου να σημειώνει πέντε γκολ, η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη πέτυχε την τρίτη της νίκη στη σεζόν και στρέφει πλέον την προσοχή της στην πρεμιέρα του Champions League, όπου το Σάββατο (25/10, 18:00) θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.
Στην Ηλιούπολη, ο Πανιώνιος πήρε ένα πολύτιμο «διπλό», επικρατώντας του τοπικού ΓΣΗ με 13-9.
Οι «κυανέρυθρες» ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο και εξασφάλισαν το δεύτερο τρίποντό τους στο πρωτάθλημα. Παρά την ήττα, η Ηλιούπολη παρουσίασε τη καλύτερη φετινή της εμφάνιση, μένοντας ανταγωνιστική σε μεγάλο μέρος του αγώνα.
Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής
Τετάρτη 22/10
- Βουλιαγμένη - Γλυφάδα 17-6
- Άλιμος - ΝΕΠ 18-7
Σάββατο 15/10
- 16:00 Ηρακλείου Ρέθυμνο - ΓΣ Ηλιούπολης
- 17:00 «Αντ. Πεπανός» ΝΟ Πατρών - Πανιώνιος
- 18:15 Ποσειδώνιο ΠΑΟΚ - Εθνικός
Τετάρτη 29/10
- 19:30 Ολυμπιακός - Χανιά
Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)
- Ολυμπιακός 12
- Εθνικός 12
- Βουλιαγμένη 12 (5 αγ.)
- Χανιά 9
- Άλιμος 9 (5 αγ.)
- ΠΑΟΚ 6
- Γλυφάδα 6 (5 αγ.)
- Πανιώνιος 6
- ΝΕ Πατρών 3 (5 αγ.)
- ΝΟ Πατρών 3
- ΓΣ Ηλιούπολης 0
- 12.Ρέθυμνο 0