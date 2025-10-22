Σεφτέ στις νίκες για τον ΝΟ Χίου

Ο ΝΟ Χίου πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Water Polo League Ανδρών, επικρατώντας με 13-11 του ΝΟ Χανίων στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής, που διεξήχθη στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Η ομάδα της Χίου πήρε έτσι το πρώτο της «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τους τρεις βαθμούς, ενώ αντίθετα τα Χανιά έμειναν στον έναν, παραμένοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το πρώτο οκτάλεπτο κύλησε ισορροπημένα, με τη Χίο να ανοίγει το σκορ με τον Πανταζόπουλο και να διπλασιάζει με πέναλτι του Παπαλουκά. Οι Κρητικοί απάντησαν με τον Χαραλαμπόπουλο, ενώ ο Λεβαντάκης κράτησε το προβάδισμα με κρίσιμη απόκρουση στο τέλος του οκταλέπτου. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, τα Χανιά ισοφάρισαν δύο φορές (2-2, 3-3), όμως οι Χιώτες βρήκαν λύσεις με τους Παπαγεωργίου, Μπουρίκα και Μιμίδη, φτάνοντας στο 6-4. Παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων να μειώσουν με πέναλτι, η Χίος διατήρησε τον έλεγχο του ρυθμού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η αναμέτρηση παρέμεινε αμφίρροπη, όμως η Χίος έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Με τον Παπαγεωργίου να σκοράρει ξανά στο φινάλε, οι γηπεδούχοι «σφράγισαν» τη νίκη με τελικό σκορ 13-11.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-3, 4-5, 3-2

ΝΟ Χίου (Μάκης Μικέδης): Καρακούρος, Μιμίδης 1, Μπουρίκας 1, Παπαγεωργίου 4, Καστρινάκης, Θεοδόσης Παπαλουκάς 1, Αμπαζής, Πανταζόπουλος 3, Αποστολάκης 1, Μπεριστιάνος, Αγιωργούσης 1, Κόκκινος 1, Δαμίγος, Δευτεραίος

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Λεβεντάκης, Τουρκομένης 1, Σκουνάκης, Ράτζκο 5, Παππάς, Τοράκης 1, Γεωρβασάκης, Ζουζούνης, Λεγάκης, Μαζοκοπάκης 1, Χαραλαμπόπουλος 1, Τζανακάκης 1, Κουτρουλάκης, Δρίτσας 1, Χατζάκης

Η βαθμολογία του Α΄ ομίλου