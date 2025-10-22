Η Βουλιαγμένη «καθάρισε» τη Γλυφάδα και στρέφει το βλέμμα στη Φερεντσβάρος

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον ΑΝΟΓ και έδειξαν έτοιμες για τη δύσκολη αποστολή που τις περιμένει το Σάββατο (25/10) στη Βουδαπέστη, όπου θα αντιμετωπίσουν την ισχυρή Φερεντσβάρος στην έναρξη του Champions League.
Η Κίρα Κρίστμας έκανε το ντεμπούτο της με τη Βουλιαγμένη, αντικαθιστώντας τη Λόλα Μουλχάουτσεν και ξεχώρισε με τρία γκολ.
Τα οκτάλεπτα: 5-2, 3-1, 6-1, 3-2
Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής:
- Βουλιαγμένη-Γλυφάδα 17-6
- Αλιμος-ΝΕ Πατρών 21:30
- Ρέθυμνο-Ηλιούπολη 25/10
- ΝΟ Πατρών-Πανιώνιος 25/10
- ΠΑΟΚ-Εθνικός 25/10
- Ολυμπιακός-Χανιά 29/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες):
- Εθνικός 89-27 12
- Ολυμπιακός 77-32 12
- Βουλιαγμένη 84-42 12 -5αγ.
- Χανιά 44-40 9
- ΠΑΟΚ 67-54 6
- Γλυφάδα 56-67 6 -5αγ.
- Αλιμος 37-59 6
- Πανιώνιος 28-38 3 -3αγ.
- ΝΕ Πατρών 34-50 3
- ΝΟ Πατρών 35-76 3
- Ηλιούπολη 25-52 0 -3αγ.