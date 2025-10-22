Διήμερο καμπ προετοιμασίας στο ΟΑΚΑ για την Εθνική Γυναικών

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία από 26 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου 2026. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί διήμερο καμπ προετοιμασίας στο ΟΑΚΑ, στις 27 και 28 Οκτωβρίου.

Το παρών αναμένεται να δώσουν όλες οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες της Σιγκαπούρης, με μοναδικές απουσίες τις Ελευθερία Πλευρίτου και Αθηνά Γιαννοπούλου, οι οποίες αγωνίζονται στο εξωτερικό.

Αναλυτικά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης, κάλεσε τις εξής: Μαρία Πάτρα (Αλιμος), Ελένη Γρηγοροπούλου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα, Νικολέττα Κυριακοπούλου, Ζωή Τζωρτζακάκη (Γλυφάδα), Αλεξία Τζούρκα (Εθνικός), Νεφέλη Κρασσά, Μαρίνα Κοτσιώνη, Ελενα Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού, Ασπασία Φουράκη (Βουλιαγμένη), Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βάσω Πλευρίτου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά (Ολυμπιακός).