Επιστροφή στις νίκες για τη Βουλιαγμένη

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης δεν συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στο Παλαιό Φάληρο και επικράτησε με 19-10 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Waterpolo League Ανδρών.

Αν και τυπικά φιλοξενούμενος, ο ΝΟΒ έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του και με ένα εντυπωσιακό πρώτο οκτάλεπτο (7-0) μετέτρεψε το παιχνίδι σε τυπική διαδικασία.

Η ομάδα του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και πλέον μετρά δύο νίκες σε τρεις αγώνες, φτάνοντας τους έξι βαθμούς και μοιράζοντας τη δεύτερη θέση του Α’ Ομίλου με Πανιώνιο και Εθνικό Πειραιά. Αντίθετα, το Παλαιό Φάληρο του Κώστα Βαμβακάρη παρέμεινε στους τρεις βαθμούς.

Παρά τις απουσίες των Χατζή, Σπάχιτς και Αλμύρα, ο Βουγιασίνοβιτς είδε τους νεαρούς παίκτες του να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Ξεχώρισε ο 16χρονος Μάξιμος Μαντζουρίδης, που έκανε το ντεμπούτο του στην Α1 και σημείωσε δύο γκολ. Πρώτοι σκόρερ του ΝΟΒ ήταν οι Τόττης και Καστρινάκης με τέσσερα τέρματα έκαστος, ενώ για το Παλαιό Φάληρο ξεχώρισε ο Κοντονής με τρία.

Η διαφορά έφτασε ακόμη και τα δέκα γκολ (19-9) λίγο πριν το τέλος, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της Βουλιαγμένης στο παιχνίδι.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Τρίτης (22/10, 20:30) θα διεξαχθεί και το εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής, ανάμεσα στη Χίο και τα Χανιά, στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Τα οκτάλεπτα: 0-7, 4-5, 3-4, 3-3