Ο Ολυμπιακός «λύγισε» τη μαχητική Γλυφάδα και συνεχίζει αήττητος

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα της Waterpolo League Γυναικών σημείωσε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εκτός έδρας του ΑΝΟ Γλυφάδας με 18-12, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη έδειξε την εμπειρία της, επιβάλλοντας τον ρυθμό της απέναντι σε μια μαχητική Γλυφάδα. Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν τους 12 βαθμούς και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Εθνικό Πειραιά, διατηρώντας το απόλυτο νικών (4 στα 4).

Ο ΑΝΟΓ, από την πλευρά του, πάλεψε σκληρά και στάθηκε ανταγωνιστικός για τρεις περιόδους, όμως δεν κατάφερε να αντέξει μέχρι το τέλος, γνωρίζοντας τη δεύτερη ήττα του στο πρωτάθλημα και μένοντας στους 6 βαθμούς.

Το ματς ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένο μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ. Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με 10-6 λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, όμως η Γλυφάδα απάντησε εντυπωσιακά, σημειώνοντας ένα σερί 4-0 και φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα (10-10) μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Οι «ερυθρόλευκες» δεν άργησαν να αντιδράσουν. Με σφιχτή άμυνα, ξαναπήραν τα ηνία του αγώνα, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 13-10. Στο φινάλε, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και με τα τέρματα των Σάντα και Σέκουλιτς άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Πρωταγωνίστριες για τον Ολυμπιακό ήταν η Νίνου και η Άντριους, που σημείωσαν συνολικά 9 τέρματα. Από πλευράς Γλυφάδας, ξεχώρισε η Τέρνερ, η οποία πέτυχε 3 γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 5-5, 2-5, 3-3, 2-5

Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Ρεθύμνου 28-4

ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΝΟ Βουλιαγμένης 11-19

ΝΕ Πατρών – ΝΟ Πατρών 15-8

ΝΟ Χανίων – Άλιμος ΝΑΣ Betsson 11-14

ΑΝΟ Γλυφάδας I Repair – Ολυμπιακός ΣΦΠ 12-18

ΓΣ Ηλιούπολης – Πανιώνιος ΓΣΣ (22/10, 21:30)

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)