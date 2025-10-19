Πρώτη νίκη για τον ΑΝΟ Γλυφάδας

Την πρώτη του επιτυχία στο φετινό πρωτάθλημα της A1 Waterpolo League Ανδρών πανηγύρισε ο ΑΝΟ Γλυφάδας, ο οποίος επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής (19/10) του ΟΦΘ με 14-8, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου, στο κολυμβητήριο «Αντώνης Δημητρόπουλος» στη Γλυφάδα.

Η ομάδα του Γιώργου Παπαδόπουλου ξεκίνησε δυναμικά, επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό της και ολοκληρώνοντας το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα 6-1. Με εξαιρετική άμυνα και ποικιλία επιλογών στην επίθεση, οι Γλυφαδιώτες έκλεισαν το ημίχρονο στο 8-3, αποκτώντας σαφές προβάδισμα νίκης.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν ψύχραιμα το προβάδισμά τους και έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο τελικό 14-8, πανηγυρίζοντας το πρώτο τους τρίποντο στη σεζόν.

Κορυφαίος για τη Γλυφάδα ήταν ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος, που σημείωσε 4 γκολ και ηγήθηκε επιθετικά της ομάδας. Από πλευράς ΟΦΘ, ξεχώρισαν οι Προσινίκλης, Γιωρτσίος και Ιωσήφ, οι οποίοι πέτυχαν από δύο τέρματα ο καθένας.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 4-2, 2-2, 2-3.