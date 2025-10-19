Δεύτερη νίκη για τον Άλιμο NAΣ ΒΕΤSSON κόντρα στον πρωτοπόρο Ν.Ο.Χανίων 

Ο Άλιμος NAΣ ΒΕΤSSON «αποκαθήλωσε» τα Χανιά από την πρώτη θέση της βαθμολογίας, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη του με 14-11 στο πρωτάθλημα της Waterpolo Women’s League, που φιλοξενήθηκε στο Κολυμβητήριο του Λαιμού.

Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη, έκανε ποδαρικό με το δεξί, φορώντας τις ολοκαίνουριες εμφανίσεις της, καταφέρνοντας να κυριαρχήσει στο τρίτο οκτάλεπτο, χτίζοντας μια διαφορά τριών τερμάτων, την ομάδα η ομάδα του ΝΟΧ δεν κατάφερε να ανατρέψει.

Το σκορ άνοιξε η Μαργαρίτη για τον Άλιμο NAΣ ΒΕΤSSON στο 7:30, τα Χανιά όμως πήραν κεφάλι στο σκορ με τις Κώτσια (6:07) και Παρασκευόπουλου (5:09) στην παίκτρια παραπάνω για το 2-1.

Η Φλερίν Μπόσφελντ ισοφάρισε στο 4:57, με τη Στρατηδάκη να δίνει ξανά προβάδισμα στον ΝΟΧ στο 4:39 και την Ολλανδή να αποκαθιστά ξανά την ισορροπία (3-3) στο 4:14.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Αφροδίτη Μπιτσάκου σκόραρε για το 3-4 στο 7:41 μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, με την Κώτσια να ισοφαρίζει για τα Χανιά στο 7:19 και την Πάτερου να πετυχαίνει το 5-4 στο 3:56. Η απάντηση για τον Άλιμο NAΣ ΒΕΤSSON ήρθε από την Χαλδαίου, η οποία στο 3:40 έστειλε τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα του ημιχρόνου ισόπαλες με 5-5.

Στο τρίτο οκτάλεπτο οι: Μπιτσάκου (στο 4:37) και Χαλδαίου (στο 5:50) έδωσαν για πρώτη φορά προβάδισμα δύο τερμάτων στον Άλιμο για το 5-7.

Με το τρίτο προσωπικό τέρμα της Κώτσια τα Χανιά μείωσαν σε 6-7 στο 4:37, με την Μάρω Παπαδοπούλου στο 3:23 να πετυχαίνει το 6-8 και τη Νιαρχάκου να απαντά για το 7-8 στο 2:58. Η Μαρία Πάτρα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σημείωσε το 7-9 για την ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη στο 2:58 και η Χαλδαίου με το τέταρτο προσωπικό της γκολ ανέβασε τη διαφορά στο 7-10. Η Κώτσια μείωσε σε 8-10 στο 1:32, με την Μαργαρίτη να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίκτυα για το 8-11 στο 1:07.

Με την έναρξη της τελευταία περιόδου η Πάτερου σκόραρε για το 9-11 στο 7:03, με την Μπιτσάκου να αντιδρά πετυχαίνοντας το 9-12 στο 5:55.

Το 10-12 σημείωσε η Στρατηδάκη στο 4:54, με την Μαρία Πάτρα να πετυχαίνει με σκαστό σουτ το 10-13 στο 2:15, με την Μπιτσάκου να κάνει 10-14 στο 1:39 με τον ίδιο τρόπο.

Εξαιρετική εμφάνιση ήταν της Μάρως Παπαδοπούλου όπως επεσήμανε και ο Νίκος Δεληγιάννης, η οποία αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια, με την Λάζαρη να διατηρεί αυξημένα αντανακλαστικά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Τα Χανιά μείωσαν στα τελευταία 12 δευτερόλεπτα με την Κουνδουράκη για το 11-14.

Ο Άλιμος NAΣ ΒΕΤSSON έχει παράπονα από τη διαιτησία των Κατσώνη και Μάρκοβιτς.

Ο προπονητής του Αλίμου, Νίκος Δεληγιάννης σημείωσε: «Δεν μπήκαμε με καλό ρυθμό στο παιχνίδι αυτό και μας κόστισε στην άμυνα. Όλο αυτό μας χάλασε λίγο το μυαλό και τη συγκέντρωση» και πρόσθεσε, «Η Μάρω Παπαδοπούλου ήταν εξαιρετική σε όλο το παιχνίδι, κολύμπησε, δημιούργησε, έπαιξε άμυνα και μας βοήθησε πολύ να βρούμε ρυθμό. Δεν είμαι ευχαριστημένος από τη συνολική προσέγγιση που είχαμε στο παιχνίδι». Τέλος, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη διαιτησία είπε: «Είναι ανεπαρκείς, δεν αξιολογούνται, έχω κουραστεί να το επισημαίνω και έχει σταματήσει να με αφορά».

ΝΟ Χανίων-Άλιμος NAΣ ΒΕΤSSON 11-14

Οκτάλεπτα: 3-3, 2-2, 3-6, 3-3

ΝΟ Χανίων (Κατσουλάκης): Παρασκευόπουλου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 4, Πάτερου 2, Νιαρχάκου 1, Κουνδουράκη 1.

Άλιμος NAΣ ΒΕΤSSON (Δεληγιάννης): Μαργαρίτη 2, Μπόσφελντ 2, Μπιτσάκου 4, Χαλδαίου 3, Πάτρα 2, Παπαδοπούλου Μ. 1.