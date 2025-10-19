Ήττα από την Μπαρτσελονέτα και αποκλεισμός για τον Πανιώνιο

Στον αγώνα που έκρινε την πρώτη θέση στο γκρουπ και την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης, το συγκρότημα του Τάσου Παπαναστασίου υπέκυψε στην ανωτερότητα της Μπαρτσελονέτα, η οποία ήταν το φαβορί του ομίλου, καθώς έχασε με 14-8. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι «κυανέρυθρες» πήραν την δεύτερη θέση στον Α΄ προκριματικό όμιλο και τέθηκαν εκτός συνέχειας στην διοργάνωση. Μολονότι δεν έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια και στους άλλους ομίλους, καθώς και ο καλύτερος δεύτερος προκρίνεται στους ομίλους του Euro Cup, ο Πανιώνιος έχει ουσιαστικά αποκλειστεί και θα συνεχίσει πλέον το ευρωπαϊκό «ταξίδι» του στο νεοσύστατο Conference Cup, συμμετέχοντας στον Β΄ προκριματικό γύρο.
Η ελληνική ομάδα βρέθηκε να χάνει με 4-0 και, μολονότι μείωσε σε 4-2, δέχθηκε κι άλλα τρία «αναπάντητα» γκολ, με αποτέλεσμα η Μπαρτσελονέτα να προηγηθεί 7-2, 5:32 πριν τη λήξη του δευτέρου οκταλέπτου. Η ισπανική ομάδα απέκτησε προβάδισμα επτά τερμάτων (10-3), 5:17 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ στη συνέχεια ο Πανιώνιος προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς και μείωσε σε 10-7, λίγο πριν το τέλος του οκταλέπτου. Πάντως, οι «κυανέρυθρες» δεν κατάφεραν κάτι περισσότερο, καθώς η Μπαρτσελονέτα «απάντησε» με νέο σερί 3-0 και προηγήθηκε 13-7, 5:49 πριν τη λήξη, μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του ματς.
Τα οκτάλεπτα: 2-5, 1-4, 4-1, 1-4.
Η σύνθεση του Πανιωνίου: Γκανγκλ, Καραγιάννη 1, Αποστολίδου, Ρακιντζή 1, Πλευρίτου 1, Ξανθοπούλου, Παπαναστασίου, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ 1, Μπιτσάκου, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ 2, Κάτσιου, Μοροχλιάδου.