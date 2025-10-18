Η ΝΕΠ κυριάρχησε στο ντέρμπι της Πάτρας

Η ΝΕ Πατρών αναδείχθηκε μεγάλη στο πρώτο τοπικό ντέρμπι της Πάτρας στη Water Polo League Γυναικών, επικρατώντας με 15-8 του ΝΟ Πατρών για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία, με τη ΝΕΠ, που ήταν τυπικά γηπεδούχος στο «Αντώνης Πεπανός», να σημειώνει την πρώτη της φετινή νίκη.

Πρωταγωνίστρια του αγώνα ήταν η Ευφροσύνη Τσιμάρα, η οποία πέτυχε πέντε τέρματα, οδηγώντας την ομάδα της σε προβάδισμα επτά γκολ (10-3). Η δεύτερη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η ΝΕΠ κυριάρχησε με επιμέρους σκορ 6-1.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η τερματοφύλακας Αγγελική Γιαννακέα, που σταμάτησε 10 από τα 19 σουτ στο πρώτο μέρος και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 αποκρούσεις, προτού δώσει τη θέση της στην Ανδριάνα Κοντάκου.

Ο ΝΟΠ προσπάθησε να αντιδράσει στο τρίτο οκτάλεπτο, μειώνοντας σε 12-8 με σερί 4-0 (5:44 πριν τη λήξη), όμως δεν κατάφερε να πλησιάσει περισσότερο. Η ΝΕΠ βρήκε ξανά σκορ μετά από περίπου 8,5 λεπτά με τη Σελέστε Αλμενταρίζ (που ολοκλήρωσε τον αγώνα με τρία τέρματα) και «σφράγισε» τη νίκη.

Κορυφαία για τον ΝΟ Πατρών ήταν η Ντανιέλα Κροτό με τρία γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 6-1, 2-4, 3-1

Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών

Εθνικός ΟΦΠΦ – ΝΟ Ρεθύμνου 28-4

ΠΑΟΚ Domus Ergo – ΝΟ Βουλιαγμένης 11-19

ΝΕ Πατρών – ΝΟ Πατρών 15-8

ΝΟ Χανίων – Άλιμος ΝΑΣ Betsson (19/10, 13:00)

ΑΝΟ Γλυφάδας I Repair – Ολυμπιακός ΣΦΠ (19/10, 16:00)

ΓΣ Ηλιούπολης – Πανιώνιος ΓΣΣ (22/10, 21:30)

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)