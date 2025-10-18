Η Βουλιαγμένη «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο και επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ (11-19) μέσα στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Για την 4η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, το ΝΟ Βουλιαγμένης.

Οι φιλοξενούμενες μπήκαν καλύτερα στο πρώτο οκτάλεπτο και με τρεις διαφορετικές σκόρερ προηγήθηκαν με το... ισχνό (2-3) και τον ΠΑΟΚ να παραμένει σε απόσταση... βολής.

Με τη Φουντωτού να πετυχαίνει τρία γκολ και μία επίθεση «φωτιά» η Βουλιαγμένη ξέφυγε στο ημίχρονο με 6-10, καθαρίζοντας από... νωρίς την υπόθεση νίκη.

Η Αρίμα μείωσε στην αρχή του τρίτου οκταλέπτου, αλλά ξανά η Φουντωτού έστειλε στο +5 την ομάδα της Αθήνας (8-13), με το προβάδισμά της να παραμένει μέχρι και το τελικό 11-19.

Με τη νίκη αυτή η Βουλιαγμένη έφτασε τους 9 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές, με τον ΠΑΟΚ να παραμένει στους 6. Την επόμενη αγωνιστική η Βουλιαγμένη υποδέχεται τη Γλυφάδα, ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Εθνικό.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 4-7, 2-3, 3-6