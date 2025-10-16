Καταιγιστικός Παναθηναϊκός και σούπερ Ευρωπαϊκή πρεμιέρα

Με εξαιρετική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 16-8 της Μπούντουτσνοστ και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, στο φετινό Eurocup.

Με την ομάδα του Δημήτρη Μάζη να είναι καταιγιστική και το Σεράφειο να «κοχλάζει», καθώς ήταν κατάμεστο, ο Παναθηναϊκός νίκησε 16-8 την Μπούντουτσνοστ, για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το ματς για τους «πράσινους», αφού με γκολ των Μπανίτσεβιτς, Γκιουβέτση και Σκουμπάκη πήρε διαφορά τριών τερμάτων (3-0). Με το 4-2 να παραμένει μέχρι το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Ο Μπανίσεβιτς πέτυχε άλλα 2 γκολ στα πρώτα λεπτά του δεύτερου οκταλέπτου, ανεβάζοντας το προβάδισμα στο +4 (6-2). Συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό σε άμυνα, επίθεση και με 2 προσωπικά τέρματα του Γκιουβέτση έγινε το 8-3, που ήταν και το σκορ της δεύτερης περιόδου.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στα 3 γκολ (10-7), ωστόσο ο Παναθηναϊκός δεν πτοήθηκε, διευρύνοντας εκ νέου την διαφορά στα 5 τέρματα (12-7) με σκόρερς τους Παπασηφάκη και Παπανικολάου. Κυρίαρχοι και στο τέταρτο οκτάλεπτο οι «πράσινοι», αφού με «όπλο» την άμυνα «εκτόξευσε» το υπέρ του σκορ στο +8 (15-7). Από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι έκαναν διαχείριση, μην αφήνοντας πολλά περιθώρια στους Μαυροβούνιους για τυχόν αντίδραση, με το 16-8 να είναι το τελικό σκορ.

Πλέον ο Παναθηναϊκός «στρέφει» το βλέμμα του, στο επόμενο εκτός έδρας ματς απέναντι στην Βουλιαγμένη, για το πρωτάθλημα, με σκοπό να κάνει το 3/3.